ছিনতাইকারীর হ্যাঁচকা টানে রিকশা থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনায় মামলা

রাজধানীর তুরাগের দিয়াবাড়িতে ছিনতাইকারীর হ্যাঁচকা টানে রিকশা থেকে পড়ে গৃহবধূ মুক্তা আক্তারের (২১) মৃত্যুর ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। তুরাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) বিকেলে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন। নিহতের স্বামী লিমন হোসেন তুরাগ থানায় বাদী হয়ে হত্যা মামলাটি করেন।
ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘অজ্ঞাতনামা ছিনতাইকারীদের আসামিদের করে একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে। আমরা হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছি।’
গাড়ি শনাক্তের বিষয়ে ওসি রফিক বলেন, ‘এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। শনাক্তের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।’
ওসি রফিক বলেন, ‘ঘটনাস্থল দক্ষিণ মেট্রোরেল স্টেশন থেকে প্রায় ৫০০ গজ দক্ষিণ দিকে হয়েছে। ঘটনাস্থল আমাদের থানার মধ্যে না। তবুও তাদের (পল্লবী) চাপের কারণে আমরা মামলা নিতে বাধ্য হয়েছে।’
এর আগে দিয়াবাড়ির দক্ষিণ মেট্রোরেল স্টেশনসংলগ্ন এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) সকাল ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত মুক্তার স্বজনেরা তাঁকে কয়েকটি হাসপাতাল ঘুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে বেলা ২টার দিকে তিনি মারা যান।
