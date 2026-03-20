ছিনতাইকারীর হ্যাঁচকা টানে রিকশা থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনায় মামলা

নুরুল আমিন হাসান, উত্তরা 
নিহত গৃহবধূ মুক্তা আক্তার। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর তুরাগের দিয়াবাড়িতে ছিনতাইকারীর হ্যাঁচকা টানে রিকশা থেকে পড়ে গৃহবধূ মুক্তা আক্তারের (২১) মৃত্যুর ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। তুরাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) বিকেলে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন। নিহতের স্বামী লিমন হোসেন তুরাগ থানায় বাদী হয়ে হত্যা মামলাটি করেন।

ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘অজ্ঞাতনামা ছিনতাইকারীদের আসামিদের করে একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে। আমরা হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছি।’

গাড়ি শনাক্তের বিষয়ে ওসি রফিক বলেন, ‘এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। শনাক্তের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।’

ওসি রফিক বলেন, ‘ঘটনাস্থল দক্ষিণ মেট্রোরেল স্টেশন থেকে প্রায় ৫০০ গজ দক্ষিণ দিকে হয়েছে। ঘটনাস্থল আমাদের থানার মধ্যে না। তবুও তাদের (পল্লবী) চাপের কারণে আমরা মামলা নিতে বাধ্য হয়েছে।’

এর আগে দিয়াবাড়ির দক্ষিণ মেট্রোরেল স্টেশনসংলগ্ন এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) সকাল ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত মুক্তার স্বজনেরা তাঁকে কয়েকটি হাসপাতাল ঘুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে বেলা ২টার দিকে তিনি মারা যান।

পাঠকের আগ্রহ

ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

সম্পর্কিত

কাজ শেষে বাড়ি ফেরা হলো না কাঠমিস্ত্রির, প্রাণ গেল বজ্রপাতে

কাজ শেষে বাড়ি ফেরা হলো না কাঠমিস্ত্রির, প্রাণ গেল বজ্রপাতে

সন্তানের সঙ্গে প্রথম ঈদ করা হলো না সোলায়মানের, অনিশ্চয়তায় ইউনুছের পরিবার

সন্তানের সঙ্গে প্রথম ঈদ করা হলো না সোলায়মানের, অনিশ্চয়তায় ইউনুছের পরিবার

আদালতে স্বীকারোক্তি: নেশার টাকা জোগাতে গলার চেইন নিয়ে শিশুকে হত্যা

আদালতে স্বীকারোক্তি: নেশার টাকা জোগাতে গলার চেইন নিয়ে শিশুকে হত্যা

ছিনতাইকারীর হ্যাঁচকা টানে রিকশা থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনায় মামলা

ছিনতাইকারীর হ্যাঁচকা টানে রিকশা থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনায় মামলা