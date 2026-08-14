শারীরিক সম্পর্কের জেরে স্কুলছাত্র আশরাফুলকে হত্যা করেন রফিকুল, দাবি সিআইডির

স্কুলছাত্র মো. আশরাফুল ইসলামের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক ছিল ৫৪ বছরের মো. রফিকুল ইসলামের। পরে যৌনকর্মীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে জড়ালে ক্ষোভে আশরাফুলকে হত্যা করে রফিকুল। এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য জানিয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
রহস্য উদ্ঘাটনের দাবি করে আজ শুক্রবার সিআইডির মুখপাত্র বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান এসব তথ্য জানান।
এ ঘটনায় গত ১২ আগস্ট দুপুরে শাহজাদপুর থানার জামিরতা বাজার এলাকা থেকে মো. রফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি পুলিশ। তিনি থাকতেন সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজদাপুরের জামিরতা গ্রামে।
সিআইডির প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, ২০২৩ সালের ৩১ আগস্ট সন্ধ্যার পর রফিকুল মোবাইল ফোনে আশরাফুলকে বাড়ি থেকে ডেকে জামিরতা বাজারে নিয়ে যায়। রাতে আশরাফুল বাড়িতে না ফেরায় বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করে পরিবার। মোবাইল ফোনও বন্ধ পাওয়া যায়। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ না পাওয়ায় আশরাফুলের বাবা শাহজাদপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন। একপর্যায়ে একই বছরের ১৩ নভেম্বর আদালতে তিনজনকে আসামি করে তার মা মোছা. নাছিমা খাতুন একটি মামলা করেন। নিবিড় তদন্তের জন্য পিটিশন মামলা থেকে নিয়মিত এফআইআর হিসেবে শাহজাদপুর থানায় রুজু করা হয়। এরপর তদন্ত জোরালো হয়।
সিআইডি আরও জানায়, প্রায় তিন বছর পর বেরিয়ে আসে আসল রহস্য। চলতি বছরের ১২ আগস্ট রফিকুলকে গ্রেপ্তার করলে জিজ্ঞাসাবাদে আশরাফুলের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার অন্তরালে থাকা চাঞ্চল্যকর তথ্য দেন তিনি।
গ্রেপ্তার রফিকুল সিআইডিকে জানায়, নিহত আশরাফুলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ শারীরিক সম্পর্ক ছিল। তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা অবস্থায় রফিকুল জানতে পারে যে, আশরাফুল তার আরও দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে একজন যৌনকর্মীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়েছে। বিষয়টি রফিকুলের কাছে অত্যন্ত অপমানজনক ও ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একপর্যায়ে সেই ক্ষোভ থেকেই সে আশরাফুলকে হত্যার পরিকল্পনা করে।
পরিকল্পনা অনুযায়ী, ঘটনার দিন রফিকুল মোবাইল ফোনে আশরাফুলকে ডেকে যমুনা নদীর পাড়ে নিয়ে যায়। সেখানে যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট দেওয়ার কথা বলে রফিকুল কৌশলে আশরাফুলকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ায়। ওষুধের প্রভাবে আশরাফুল অচেতন হয়ে পড়লে রফিকুল তাকে যমুনা নদীর পানিতে ফেলে দেয়। পরে নদীর স্রোতে আশরাফুলের মরদেহ ভেসে যায় বলে জিজ্ঞাসাবাদে রফিকুল জানায়। রফিকুল ইসলাম দোষ স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেন।
সিআইডি জানিয়েছে, আশরাফুলের মরদেহ এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। মরদেহ উদ্ধার ও এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কারও সম্পৃক্ততা রয়েছে কি না, সেই বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে।
সিআইডি জানায়, ৮ বছর আগে উল্লাপাড়া থানা এলাকায় শাহিন নামে এক ছেলের সঙ্গে রফিকুলের অনৈতিক সম্পর্ক ছিল। পরবর্তী সময়ে শাহিনের বিয়ের বিষয় জানতে পেরে রফিকুল ক্ষুব্ধ হয়। একপর্যায়ে ঘুমন্ত অবস্থায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে শাহিনের পুরুষাঙ্গের অংশবিশেষ কেটে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনায় মামলা হলে রফিকুল ইসলাম সাত বছর কারাভোগ করেন।
অতিরিক্ত লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে বরিশালে মানববন্ধন ও ‘হারিকেন মিছিল’ করেছে জাতীয় ছাত্রশক্তির জেলা ও মহানগর শাখা। আজ শুক্রবার বিকেলে নগরীর সদর রোডের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা।১১ মিনিট আগে
বিকেলে তাঁদের আদালতে হাজির করে ভাটারা থানা-পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ভাটারা থানার এসআই (নিরস্ত্র) মো. হাফিজুর রহমান প্রত্যেককে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেককে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।১৩ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলায় তারা খাতুন নামে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মাদকাসক্ত ছেলে রাজু বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মাকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মরদেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে; এটি হত্যাকাণ্ড নাকি সড়ক দুর্ঘটনা, তা ময়নাতদন্ত ও তদন্তের পর নিশ্চিত হবে।১৬ মিনিট আগে
আগামীকাল ১৫ আগস্ট ঘিরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ও সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করেছে প্রশাসন। উপজেলার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, সরকারি স্থাপনা ও জনসমাগমস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ ও আর্মড পুলিশ...২৪ মিনিট আগে