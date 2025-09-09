Ajker Patrika
জাকসু নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন জিএস প্রার্থী সেই ছাত্রদল নেত্রী

জাবি প্রতিনিধি
সৈয়দা অনন্যা ফারিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা
সৈয়দা অনন্যা ফারিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে নির্বাচন না করার ঘোষণা দিয়েছেন শাখা ছাত্রদলের বিদ্রোহী প্রার্থী সৈয়দা অনন্যা ফারিয়া।

আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে এক সংবাদ সম্মেলনে এ সিদ্ধান্ত জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে অনন্যা বলেন, ‘আমি ৭১ ও ২৪-এর পক্ষে, নারী-পুরুষ সমতার পক্ষে এবং সর্বোপরি সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক জাহাঙ্গীরনগরের পক্ষে সম্মিলিত ঐক্যের ডাক দিচ্ছি এবং এই সম্মিলিত ঐক্যের স্বার্থে আমি আমার নির্বাচনী প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। আমি অঙ্গীকার করছি, যে সাপোর্ট, যে ভালোবাসা ও যে বিশ্বাস আমি সবার কাছ থেকে পেয়েছি, আমি সেটার অমর্যাদা কখনোই করব না এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণে আমি সব সময় মাঠে থেকে যাব।’

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সৈয়দা অনন্যা ফারিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করায় তিনি তাঁর প্রার্থিতা থেকে সরে এসেছেন। তবে এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমি চাপের কাছে নতি স্বীকার করার পাত্র নই। আমি আমার নৈতিকতার জায়গা থেকে যেটা ঠিক মনে হয়, সেটাই করি।’

প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল কি না—এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এ রকম কোনো কিছু হয়নি। আমি গণতান্ত্রিক চর্চায় বিশ্বাস করি। একটি নির্দিষ্ট দলের চাপের জন্য আমার প্রার্থিতা ছেড়ে দিতে হচ্ছে, এমন কিছু নয়। আমি যে ঐক্যের ডাক দিচ্ছি, এটা সম্পূর্ণই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য।’

উল্লেখ্য, গত ২৮ আগস্ট জাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২৫ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। প্যানেল ঘোষণার পর একই দিন বিকেলে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সৈয়দা অনন্যা ফারিয়া। সেখানে স্বতন্ত্র সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি।

বিষয়:

শিক্ষার্থীঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাসংসদজেলার খবরজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু নির্বাচন ২০২৫
