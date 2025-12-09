‘শান্তিচুক্তি’ ভেঙে আবারও ঢাকা কলেজ ও আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ ‎‎

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
‘শান্তিচুক্তি’ ভেঙে আবারও সংঘর্ষে জড়িয়েছেন ঢাকা কলেজ ও ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের উচ্চমাধ্যমিক বিভাগের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে রাজধানীর গ্রিন রোড ও সায়েন্স ল্যাব এলাকায় এই দুই কলেজের উচ্চমাধ্যমিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে হঠাৎ পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এতে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফজলে আশিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সকাল থেকে দুই কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ইতিমধ্যে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আমরা ঘটনাস্থলে কাজ করছি।’
জানা যায়, সকাল থেকে গ্রিন রোড অঞ্চলে অবস্থান নেন আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে সায়েন্স ল্যাব মোড়ে অবস্থান নেন ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। দুই পক্ষের মাঝখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে বারবার ছত্রভঙ্গের চেষ্টা চালালেও উত্তেজনা কমেনি; বরং এর মধ্যে কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ে। তবে এখনো আহত শিক্ষার্থীদের সঠিক সংখ্যা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
সংঘর্ষের সময় ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী পরিবহন ‘বিজয় ৭১’ ও ‘শঙ্খনীল’ নামের দুটি বাস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে।
এর আগে গত ৯ নভেম্বর ঢাকা কলেজ, আইডিয়াল কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমঝোতা করতে অভিনব উদ্যোগ নেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম মাহফুজুল হক। আয়োজন করা হয় এক ‘শান্তিচুক্তি’ অনুষ্ঠানের। সেখানে ঢাকা কলেজ ও আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা একে অন্যকে ফুল দিয়ে এবং কোলাকুলি করে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করেন। তবে সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা এই ‘শান্তিচুক্তি’ অনুষ্ঠানে সেদিন যোগ দেননি।
সেই অনুষ্ঠানে হাতে গোলাপ আর মুখে বন্ধুত্বের স্লোগানে ভবিষ্যতে আর ‘সংঘর্ষে না জড়ানোর’ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দুই কলেজের শিক্ষার্থীরা। কিন্তু মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে ২ ডিসেম্বর বাসে যাতায়াতের সময় কথা-কাটাকাটির জেরে ঢাকা ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। সেদিন একপর্যায়ে আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দেন। একপর্যায়ে ঢাকা কলেজ-সংলগ্ন উত্তরা ব্যাংকের সামনে তাঁদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ক্যাম্পাসে পাঠিয়ে দেয়।
বেরোবি প্রতিনিধি
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (ব্রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ‘বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদ’ নামে শিবির-সমর্থিত প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে প্যানেল ঘোষণা করেন বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদের উপদেষ্টা ও বেরোবি শাখা শিবিরের সভাপতি মো. সুমন সরকার।
এতে কেন্দ্রীয় সংসদে রয়েছেন ভিপি প্রার্থী আহমাদুল হক আলবীর; জিএস পদে মো. মেহেদী হাসান; এজিএস পদে বায়েজিদ শিকদার; মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্রবিষয়ক সম্পাদক পদে জাহিদ হাসান জয়; বিজ্ঞান প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক পদে ইমরান খান; ক্যারিয়ার ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে উম্মে হানি তানিয়া; সাহিত্য ও সংস্কৃতি পদে আব্দুল কাদের; ক্রীড়া ও সমাজসেবা সম্পাদক পদে শোভন; পরিবহন সম্পাদক পদে শিবলী সাদিক; প্রকাশনা ও গবেষণা সম্পাদক পদে মুয়াজ; কার্যনির্বাহী সদস্যপদে বায়েজিদ বোস্তামী আল হুমায়রা ঐশী ও মরিয়ম জামিলা প্রার্থী হয়েছেন।
এ ছাড়া তিনটি হলের মধ্যে বিজয় ২৪ হলে হল সংসদে ভিপি পদপ্রার্থী আব্দুল মজিদ, জিএস পদে নেজাজ, এজিএস পদে আব্দুল আহাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। শহীদ মুখতার এলাহী হলে ভিপি পদে শাকিব আল হাসান, জিএস পদে মুশফিক রহমান শুভ, এজিএস পদে কাইয়ুম উদ্দিন এবং মেয়েদের শহিদ ফেলানী হলে ভিপি পদে সানজিদা ইসলাম, জিএস পদে সুমাইয়া তাহরীমা শিথিল এবং এজিএস পদে জেসমিন আক্তার প্রার্থী হয়েছেন।
কেন্দ্রীয় সংসদের ভিপি প্রার্থী আহমাদুল হক আলবীর বলেন, ‘এখানে কাজ করার অনেক ক্ষেত্র। শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়, আবাসিক সংকট, পরিবহন সংকট, ক্লাসরুম সংকটসহ বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। আমরা প্রধান সমস্যাগুলো থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। আবু সাঈদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো জুলাই গণহত্যাকারীদের বিচার হয়নি; আমরা সেদিকেও ফোকাস রাখব এবং শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করতে আমাদের চমকপ্রদ কিছু ইশতেহার থাকবে।’
পাবনা প্রতিনিধি
২০২৬ সালের মার্চ মাসেই পাবনা থেকে ঢাকায় সরাসরি ট্রেন চলাচল শুরু হতে পারে বলে আশার কথা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার সড়ক, সেতু ও রেল যোগাযোগবিষয়ক বিশেষ সহকারী শেখ মইনউদ্দিন। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে পাবনার পাকশীতে পশ্চিমাঞ্চল বিভাগীয় রেলওয়ে কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই তথ্য জানান।
শেখ মইনউদ্দিন বলেন, রেল বিভাগ বর্তমানে কিছু কোচের সংকটে রয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে সেই সংকট দূর করে মার্চ মাস থেকেই পাবনা-ঢাকা রুটে সরাসরি ট্রেন চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে রেলওয়ে।
এ সময় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালপত্র পরিবহনের জন্য নির্মিত তবে বর্তমানে ব্যবহার না হওয়া রেলস্টেশনটি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও জানান তিনি।
দেশে নৌ, রেল ও সড়ক—তিন পথেই সমন্বিত আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা গড়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে শেখ মইনউদ্দিন বলেন, জেলা পর্যায়ের সংযোগকারী মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং প্রধান সড়কগুলো প্রশস্তকরণের কাজ শুরু হয়েছে। পুরোনো জেলা হিসেবে পাবনার প্রধান আবদুল হামিদ সড়ক প্রশস্তকরণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, আরিচা-খাসচর ফেরি সংযোগ প্রকল্প, পাকশী-বাধেরহাট সড়ক প্রশস্তকরণ, কাশীনাথপুর-উল্লাপাড়া সড়ক প্রশস্তকরণসহ কয়েকটি প্রকল্প সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। পাশাপাশি ঈশ্বরদী রেলগেট এলাকায় যানজট নিরসনে একটি ওভারপাস নির্মাণের আশ্বাসও দেন তিনি।
এর আগে বিএনপির চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী, পাবনা সদর আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক, পাবনা-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিব প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী শেখ মইনউদ্দিনের কাছে পাবনাবাসীর পক্ষ থেকে যোগাযোগ উন্নয়নে দীর্ঘদিনের দাবিগুলো তুলে ধরেন।
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী শেখ মইনউদ্দিন গতকাল সোমবার (০৮ ডিসেম্বর) ঈশ্বরদী আসেন। মঙ্গলবার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প ও উপদেষ্টার ছাত্রজীবনের স্মৃতিবিজড়িত নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল স্কুল পরিদর্শন করেন।
এ সময় পাবনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সামাদ খান মন্টু, বাংলাদেশ পেট্রলপাম্প মালিক সমিতির মহাসচিব আবু আহসান খান রেয়ন ও পশ্চিমাঞ্চল বিভাগীয় রেলের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলায় পূর্ববিরোধ ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে রাসেল মিয়া (৪৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী চলা এই সংঘর্ষে নারী-পুরুষসহ উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত উপজেলার কাকাইলছেও ইউনিয়নের কুমেদপুর এলাকায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। আহত ব্যক্তিরা আজমিরীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কুমেদপুর এলাকার টেনু মিয়ার ছেলে হান্নান মিয়া ও আনন্দপুর গ্রামের সরকারহাটী এলাকার বাসিন্দা মৃত একরাম হোসেন সওদাগরের ছেলে আল কোরান সওদাগরের লোকজনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর জেরে সোমবার (৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় কাকাইলছেও বাজারে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হন এবং বেশ কয়েকটি দোকানে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে।
এর ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার সকালে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উভয় পক্ষ ফের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে গুরুতর আহত রাসেল মিয়াকে স্বজনেরা উদ্ধার করে আজমিরীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত রাসেল মিয়া কাকাইলছেও ইউনিয়নের কুমেদপুর এলাকার ছুরত মিয়ার ছেলে।
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন রাব্বি মিয়া (১৮), ছাব্বির (২১), ইন্তাজ আলী (১৬), সেলিম (২৫), বাবলু (৩৫), জিয়াউর রহমান (৫০), তকদির (২৮), আলতু মিয়া (১৮), রায়হান (২৮), আশরাফ উদ্দিন (২৪), মাসুম (২৬), জীবন (২৮) ও আমেনা খাতুনসহ (২৫) আরও অনেকে।
আজমিরীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক অভিজিৎ পাল জানান, হাসপাতালে আনার পর রাসেল মিয়াকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ময়নাতদন্ত শেষে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
আজমিরীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আকবর হোসেন বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে প্রতারণার অভিযোগে গোপালগঞ্জের গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) এসআই মো. ফারুক আলমের বিরুদ্ধে মামলার পর এবার বাদীর আইনজীবীকে হাত-পা ভেঙে ফেলার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে আরেকটি মামলা হয়েছে।
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (২০০০)-এর সংশোধনী অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর ৯ (খ) ধারায় ফারুকের বিরুদ্ধে গোপালগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলা হয় গত ২৩ নভেম্বর। গোপালগঞ্জের ২৮ বছর বয়সী এক নারী এই মামলা দায়ের করেন। ট্রাইব্যুনাল বাদীর অভিযোগ প্রাথমিকভাবে তদন্ত করে এজাহার হিসেবে গণ্য করার জন্য গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নির্দেশ দেন।
ামলার খবর জানার পরে এসআই মো. ফারুক তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা বাদীর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা শুরু করেন। বাদীর আইনজীবী নুর হোসেন দুলালকেও হাত-পা ভেঙে ফেলার হুমকি দেন এসআই ফারুক। এই অভিযোগে অ্যাডভোকেট নূর হোসেন দুলাল ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করেন গত ১ ডিসেম্বর।
আইনজীবীর মামলা:
আইনজীবী নূর হোসেন দুলাল মামলায় অভিযোগ করেন, তিনি ঢাকা আইনজীবীর সমিতির সদস্য এবং গোপালগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য। গত ২৩ নভেম্বর গোপালগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে এক নারীর পক্ষে তিনি এসআই ফারুক আলমের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ওই মামলায় বাদীর অভিযোগ তদন্তপূর্বক এজাহার হিসেবে গণ্য করার জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দেন। আইনজীবী মামলা দায়েরের পর ঢাকায় ফিরে আসেন। গত ৩০ নভেম্বর তিনি ঢাকা জেলা জজ আদালত ভবনে অবস্থান করার সময় আনুমানিক সকাল ১০টার দিকে গোপালগঞ্জের তেঁতুলিয়া গ্রামের এস এম খসরুল আলম বাবুল নামে একজন তাঁকে ফোন দেন। ফোনে তিনি হুমকি দিয়ে বলেন, ‘গোপালগঞ্জের ডিবির এসআই ফারুক আলমের বিরুদ্ধে এক নারীর পক্ষে আপনি মামলা করেছেন। দ্রুত গোপালগঞ্জ এসে মামলাটি প্রত্যাহার করে নেবেন। প্রত্যাহার করা না হলে গোপালগঞ্জ এলে আপনার হাত-পা ভেঙে ফেলা হবে। আবার গোপালগঞ্জের যত পেন্ডিং মামলা আছে সবগুলোতে গ্রেপ্তার করে আপনাকে কারাগারে পাঠানো হবে। ওই সব মামলা থেকে বাঁচতে হলে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদাও দিতে হবে।’
এরপর ফোনে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে ফোন কেটে দেওয়া হয়।
মামলায় আরও অভিযোগ করা হয়েছে, গোপালগঞ্জে দায়ের করা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলার বাদীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ইতিমধ্যে এলাকাছাড়া করা হয়েছে।
এই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, ডিবির এসআই ফারুক জাল-জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে পুলিশে চাকরি নিয়েছেন। তাঁর বাড়ি শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট থানার টুমচর গ্রামে। অথচ তিনি পুলিশের চাকরি নিয়েছেন যশোরের কোতোয়ালি থানার ঠিকানা ব্যবহার করে। এসআই ফারুকের দু’টি জাতীয় পরিচয়পত্র রয়েছে। দু’টি পরিচয়পত্রের ফটোকপি আইনজীবী মামলায় দাখিল করেছেন।
মামলার নথি থেকে জানা যায়, ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইসমাইল আইনজীবীর দায়ের করা এই মামলার অভিযোগ তদন্তের জন্য পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে আগামী ২৯ জানুয়ারি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন।
আইনজীবী নুর হোসেন দুলাল মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
গোপালগঞ্জে মামলা:
গোপালগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, বাদীর স্বামীর সঙ্গে পারিবারিক বিরোধ থাকায় মামলা চলছিল। ওই সময় জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে কর্মরত ডিবির এসআই ফারুকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। স্বামীর বিরুদ্ধে করা মামলায় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন ফারুক। এসআই ফারুক তখন বাদীর গ্রামের বাড়িতে যান। একপর্যায়ে ফারুক ওই নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। বাদীকে ফুসলিয়ে স্বামীকে তালাক দিতে বাধ্য করেন। একপর্যায়ে গোপালগঞ্জ শহরে বাদীকে বাসা ভাড়া করে থাকতে বলেন এসআই ফারুক। বাদী বাসা ভাড়া নেন। এসআই ফারুক নিয়মিত ওই বাসায় যেতেন। তাঁর সঙ্গে শারীরিক মেলামেশা করতেন। বাদী একপর্যায়ে এসআই ফারুককে চাপ দিলে তিনি টালবাহানা শুরু করেন। সর্বশেষ গত ১০ নভেম্বর রাতে বাদীর ভাড়া বাসায় এসআই ফারুক যান। ওই রাতে বাদী শারীরিক মেলামেশায় অস্বীকৃতি জানালে এসআই ফারুক তাঁকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন। এরপর থেকে এসআই ফারুক আর ওই নারীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেন এবং জানিয়ে দেন তিনি বিয়ে করবেন না।
এসআই ফারুকের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী ওই নারী আজকের পত্রিকাকে জানান, এসআই ফারুক তাঁর সঙ্গে শারীরিক মেলামেশার ভিডিও ধারণ করেছেন। এগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন এখন। আবার তাঁকে মিথ্যা মামলায় জড়ানোরও হুমকি দিচ্ছেন। তিনি থানায় মামলা করতে গেলে মামলা না নেওয়ায় নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালে মামলা করেছেন বলে জানান।
