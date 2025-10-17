Ajker Patrika
হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০০: ০৫
ছবি: সংগৃহীত
রাজধানীর হাতিরঝিল থেকে এক প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে পুলিশ প্লাজার পাশে হাতিরঝিল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।

মরদেহ উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির নাম এ জে এম লুতফে রব্বানী। তিনি ধানমন্ডি পশ্চিমের ১২৭, গ্রিন রোড এলাকার বাসিন্দা ছিলেন এবং বর্তমানে গুলশান-১-এর ১৩৬ নম্বর রোডের ১১/বি নম্বর বাসায় বসবাস করছিলেন।

পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনাস্থল থেকে একটি চিরকুট পাওয়া গেছে, যাতে লেখা ছিল, ‘আমি অসুস্থ, সবাই আমাকে মাফ করে দিয়ো।’ নিহতের পরিবার জানিয়েছে, তিনি পারকিনসন ও ডিমেনশিয়া রোগে ভুগছিলেন। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।

হাতিরঝিল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফারুক আহমেদ বলেন, সকাল ১০টার দিকে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে গুলশান থানায় যোগাযোগ করলে জানা যায়, নিহত ব্যক্তির সন্ধানে একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছিল।

এসআই ফারুক আরও জানান, এ জে এম লুতফে রব্বানী বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে পাস করা একজন প্রকৌশলী ছিলেন এবং বর্তমানে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি একমাত্র মেয়েকে নিয়ে গুলশান-১ নম্বর এলাকায় থাকতেন। ১৫ অক্টোবর রাতে একটি চিরকুট লিখে বাসা থেকে বের হন। পরিবারের পক্ষ থেকে ১৬ অক্টোবর গুলশান থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়।

বিষয়:

উদ্ধারঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগমরদেহহাতিরঝিল
