টাঙ্গাইল-৭: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন দুই ভাই

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০: ০৩
ফিরোজ হায়দার খান ও দিপু হায়দার খান। ছবি: সংগৃহীত
টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর) আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন দুই ভাই ফিরোজ হায়দার খান ও দিপু হায়দার খান।

গত বৃহস্পতিবার ফিরোজ হায়দার খান ও রোববার (২১ ডিসেম্বর) দিপু হায়দার খানের পক্ষে তাঁদের কর্মী-সমর্থকেরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। মির্জাপুর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা শাহানাজ আক্তার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। ফিরোজ হায়দার ও দিপু হায়দার উপজেলার গোড়াই নাজিরপাড়ার বাসিন্দা।

জানা গেছে, ফিরোজ হায়দার খান বাংলাদেশ ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য। অন্যদিকে দিপু হায়দার খান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল কেন্দ্রীয় সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক। তিনি মির্জাপুর আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হয়ে প্রচার-প্রচারণায় ছিলেন। মনোনয়ন না পেলেও তিনি আজ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

এ বিষয়ে ফিরোজ হায়দার খান বলেন, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা হলে তিনি আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক দিপু হায়দার খান বলেন, ‘দলের কাছে মনোনয়ন চেয়েছি। যেহেতু দলের মনোনয়ন এখনো চূড়ান্ত না।’ সে কারণে তিনি মনোনয়ন পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী বলে জানান।

বিষয়:

মির্জাপুরটাঙ্গাইলবিএনপিঢাকা বিভাগমনোনয়নটাঙ্গাইল সদরজেলার খবর
