রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবনের ৫ তলা থেকে পড়ে নারী শ্রমিকের মৃত্যু

রাজধানীর কদমতলীতে নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচ তলার লিফটের ফাঁকা স্থানে পড়ে জোসনা বেগম (৩৫) নামে এক নারী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পরপরই সহকর্মীরা মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক বেলা আড়াইটার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
আজ শুক্রবার দুপুর ১টার দিকে কদমতলী শনিরআখড়া ২৪ ফুট রাস্তা সাফা টাওয়ার নির্মাণাধীন ভবনে ঘটনাটি ঘটে।
জোসনা বেগমকে হাসপাতালে নিয়ে আসা তাঁর সহকর্মী মো. ইউনুস আলী জানান, জোসনা নির্মাণাধীন ভবনের ময়লা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের কাজ করতেন। সকাল থেকে তিনি পাঁচ তলায় কাজ করছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত তিনি লিফটের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। তাঁকে দ্রুত মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।
ইউনুস আলী জানান, জোসনা বেগমের বাড়ি কিশোরগঞ্জ মিঠামইন উপজেলার শান্তিপুর গ্রামে। তিনি স্বামী মধু মিয়ার সঙ্গে শনিরআখড়া গোবিন্দপুর এলাকায় থাকতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. হাবিবুর রহমান জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কদমতলি থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।
ফরিদপুরের মধুখালীতে জমি ও গরুর বর্জ্য সরানো নিয়ে বিরোধের জেরে দুই ভাতিজার লাঠির আঘাতে জাহিদুল বিশ্বাস নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। শুক্রবার সকালে ডুমাইন ইউনিয়নের ডুমাইন বিশ্বাসপাড়া এলাকায় ঘটনা ঘটে। পুলিশ মরদেহ মর্গে পাঠিয়েছে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালাচ্ছে।৩ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে অটোরিকশার গ্যারেজের পাহারাদারকে বেঁধে ৯৫টি পুরোনো ব্যাটারি ও ২২টি চার্জার লুটের ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রাতে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় লুট হওয়া ব্যাটারিগুলো উদ্ধার করা হয়েছে।১৩ মিনিট আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে ধর্ষণের শিকার ৬ বছরের এক শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ১৭ বছরের এক কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ। শিশুটির মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।৩৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে মিয়ানমারে পাচারের প্রস্তুতিকালে ৯৬০ বস্তা ইউরিয়া সার জব্দ করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। এ সময় পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। জব্দ করা সারের আনুমানিক মূল্য ৩৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা।৪০ মিনিট আগে