Ajker Patrika
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যশোর

বাড়ির উঠানে খেলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ৪৮
বাড়ির উঠানে খেলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্কুলছাত্রের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

যশোরের কেশবপুরে বাড়ির উঠানে খেলতে গিয়ে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে সাব্বির হোসেন (৮) নামের এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার হাড়িয়াঘোপ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত সাব্বির হোসেন ওই গ্রামের আজহারুল ইসলামের ছেলে। সে ভান্ডারগোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আজ শুক্রবার সকালে বাড়ির উঠানে কয়েকজনের সঙ্গে খেলছিল সাব্বির। এ সময় গোয়ালঘরের পাশে পড়ে থাকা একটি বিদ্যুতের তারে অসাবধানতাবশত হাত লাগলে সে বিদ্যুতায়িত হয়। স্থানীয় লোকজন ও পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের ওয়ার্ডবয় তাপস কুমার দাস বলেন, শিশুটিকে হাসপাতালে আনার সময়ই তার মৃত্যু হয়েছিল।

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