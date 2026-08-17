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ডেমরায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালক নিহত

শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা 
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৬, ২৩: ৩০
ডেমরায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালক নিহত
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ডেমরায় ডাম্পার ট্রাকের ধাক্কায় মো. সাইফুল (৩৫) নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় জনতার হাতে আটক ওই ডাম্পারের চালক মো. শাহ আলমকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছে ডেমরা থানা-পুলিশ। পরবর্তীতে আজ সোমবার দুপুরে ঢাকা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠানো হলে বিকেলেই আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন পুলিশ।

রোববার দিবাগত রাত ১২টার দিকে ডেমরার বাওয়ানী জুট মিল সংলগ্ন পুকুর পাড় ট্রাফিক বক্সের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় স্থানীয়রা সাইফুল ইসলামকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় মো. রফিক (৫০) নামের ওই ডাম্পারের হেলপার পলাতক রয়েছে। এ বিষয়ে আজ বিকেলে ডেমরা থানায় চালক শাহ আলম ও হেলপার রফিকের বিরুদ্ধে মামলা করেন মৃত সাইফুলের মা মোছা. সুলতানা বেগম। নিহত সাইফুল নরসিংদী জেলার মাধবদী থানার বিরামপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের মো. সুলতান উদ্দীনের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে বিষয়টি নিশ্চিত করে ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মির্জা তাইফুর রহমান বলেন, নিহত সাইফুল বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিয়ে আসছিলেন। রোববার দিবাগত রাত ১২টার দিকে সাইফুল তাঁর মোটরসাইকেলে স্টাফ কোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় অপর দিক থেকে বেপরোয়া গতিতে আসা ওই ডাম্পার ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন সাইফুল।

বিষয়:

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