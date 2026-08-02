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ঢাকা ওয়াসার নতুন চেয়ারম্যান সাব্বির মোস্তফা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ আগস্ট ২০২৬, ১৬: ১০
ঢাকা ওয়াসার নতুন চেয়ারম্যান সাব্বির মোস্তফা
মো. সাব্বির মোস্তফা খান। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পানিসম্পদ কৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সাব্বির মোস্তফা খানকে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধিত) আইন অনুযায়ী তাঁকে তিন বছরের জন্য ওই পদে নিয়োগ দিয়ে আজ রোববার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ।

বিষয়:

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