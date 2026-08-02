ঢাকা ওয়াসার নতুন চেয়ারম্যান সাব্বির মোস্তফা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পানিসম্পদ কৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সাব্বির মোস্তফা খানকে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধিত) আইন অনুযায়ী তাঁকে তিন বছরের জন্য ওই পদে নিয়োগ দিয়ে আজ রোববার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ।
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে দ্রুত যোগদানের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে সড়কে অবস্থান নেওয়া সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন। আজ রোববার (২ আগস্ট) বেলা সোয়া ২টার পর তাঁরা সড়ক ছেড়ে দেন।২১ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলায় বজ্রপাতে এক নারীসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন। আজ রোববার (২ জুলাই) দুপুরে উপজেলার কুশারীগাঁও গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।২১ মিনিট আগে
নরসিংদীর রায়পুরায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মোমেন মিয়া (৬০) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন।২৯ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁওয়ে দুটি অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে বিচার বিভাগ, প্রশাসন, পার্লামেন্টারি কমিটিসহ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। একই দিনে তিনি ‘ফ্রি আই ক্যাম্প-২০২৬’ উদ্বোধন করে বাংলাদেশ-নেপাল সম্পর্ক ও স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্বও তুলে ধরেন।৩৪ মিনিট আগে