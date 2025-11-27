ইকবালুর রহিমের জমি–প্লট ক্রোক, ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দিনাজপুর-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইকবালুর রহিমের দিনাজপুরের জমি ও ঢাকার প্লট ক্রোক এবং আটটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দেন বলে জানান দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম। দুদকের উপসহকারী পরিচালক আতিকুর রহমান খান জমি প্লট ক্রোক ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আবেদন করেন।
দুদকের আবেদন অনুযায়ী, দিনাজপুরের মুন্সিপাড়া গ্রামের ২৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ জমি, দিনাজপুর সদরের ৪৮১ দশমিক ৫ শতাংশ জমি, ঢাকার বসুন্ধরা এন ব্লকের ও উত্তরা মডেল টাউনের দুটি প্লট যার মূল্য প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে তাঁর ব্যাংক হিসেবে থাকা ৪১ লাখ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আবেদনে বলা হয়েছে, ইকবালুর রহিমের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। দুদক এই অভিযোগ অনুসন্ধান করছে। অনুসন্ধান চলাকালীন এসব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে দুদক জানতে পেরেছে, এসব সম্পত্তি তিনি হস্তান্তর স্থানান্তর ও বিক্রির চেষ্টা করছেন। তাই এসব সম্পদ ক্রোক ও অবরুদ্ধ করার নির্দেশ প্রয়োজন।
দিনাজপুর-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইকবালুর রহিমের দিনাজপুরের জমি ও ঢাকার প্লট ক্রোক এবং আটটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দেন বলে জানান দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম। দুদকের উপসহকারী পরিচালক আতিকুর রহমান খান জমি প্লট ক্রোক ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আবেদন করেন।
দুদকের আবেদন অনুযায়ী, দিনাজপুরের মুন্সিপাড়া গ্রামের ২৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ জমি, দিনাজপুর সদরের ৪৮১ দশমিক ৫ শতাংশ জমি, ঢাকার বসুন্ধরা এন ব্লকের ও উত্তরা মডেল টাউনের দুটি প্লট যার মূল্য প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে তাঁর ব্যাংক হিসেবে থাকা ৪১ লাখ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আবেদনে বলা হয়েছে, ইকবালুর রহিমের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। দুদক এই অভিযোগ অনুসন্ধান করছে। অনুসন্ধান চলাকালীন এসব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে দুদক জানতে পেরেছে, এসব সম্পত্তি তিনি হস্তান্তর স্থানান্তর ও বিক্রির চেষ্টা করছেন। তাই এসব সম্পদ ক্রোক ও অবরুদ্ধ করার নির্দেশ প্রয়োজন।
অনিয়ম, আর্থিক দুর্নীতি ও ঘুষ গ্রহণের গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নামছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুদকের দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল থেকে পরিচালক ঈশিতা রনি স্বাক্ষরিত একটি চিঠির মাধ্যমে...১০ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলায় ট্রাকচাপায় শিমুল পারভেজ (১৬) নামের এক স্কুলছাত্র মারা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বেলা ২টার দিকে লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়নের চাকসা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ভেটেরিনারি ও প্রাণিজ বিজ্ঞান বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সম্মেলন। শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাল নজরুল ইসলাম একাডেমি ভবনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস অনুষদ এই সম্মেলনের আয়োজন করছে।১ ঘণ্টা আগে
শেখ হাসিনা ও তাঁর সন্তানদের প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের করা তিন মামলায় সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী শরীফ আহমেদসহ তিনজনকে মোট ১৮ বছর করে কারাদণ্ড এবং তিন লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ৫-এর বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন পৃথক পৃথক রায়ে এ কারাদণ্ড...১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অনিয়ম, আর্থিক দুর্নীতি ও ঘুষ গ্রহণের গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নামছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুদকের দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল থেকে পরিচালক ঈশিতা রনি স্বাক্ষরিত একটি চিঠির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
দুদকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের নামে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নানাবিধ আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি ও ঘুষ গ্রহণে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগগুলো প্রাথমিকভাবে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে অনুসন্ধান শাখাকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এর আগে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় কোরবানির ঈদে গরুর হাট ইজারা প্রক্রিয়ায় স্বজনপ্রীতি, দরপত্র জালিয়াতি, প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপ, ইজারাদারদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ, হাটের খরচ দেখিয়ে ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরিসহ নানা ধরনের অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এসব অনিয়ম থেকে অর্জিত অর্থের বড় অংশ নগর সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কিছু কর্মকর্তার মাধ্যমে বণ্টন করা হয়ে থাকে।
দুদকের চিঠিতে বলা হয়েছে, অভিযোগগুলো যথেষ্ট গুরুতর হওয়ায় প্রশাসকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধান টিম গঠন করে নথিপত্র, নীতিমালা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভূমিকা এবং আর্থিক লেনদেনের বিষয় বিস্তারিতভাবে যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
দুদক সূত্র জানায়, প্রাথমিক অনুসন্ধানে অনিয়মের প্রমাণ মিললে এজাজসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
গত বছরে মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হিসেবে মোহাম্মদ এজাজকে নিয়োগ দেওয়া হয়। মেয়র নির্বাচনের আগপর্যন্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব পরিচালনার অংশ হিসেবে তাঁকে এই পদে বসানো হয়। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই শহরের বিভিন্ন খাতের অনুমোদন, ইজারা, লাইসেন্স নবায়ন ও বাজার ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। বিশেষ করে হাট ইজারা-সংক্রান্ত বিভাগের ওপর তাঁর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকার কারণে অভিযোগগুলো গুরুত্ব পায়।
অনিয়ম, আর্থিক দুর্নীতি ও ঘুষ গ্রহণের গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নামছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুদকের দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল থেকে পরিচালক ঈশিতা রনি স্বাক্ষরিত একটি চিঠির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
দুদকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের নামে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নানাবিধ আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি ও ঘুষ গ্রহণে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগগুলো প্রাথমিকভাবে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে অনুসন্ধান শাখাকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এর আগে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় কোরবানির ঈদে গরুর হাট ইজারা প্রক্রিয়ায় স্বজনপ্রীতি, দরপত্র জালিয়াতি, প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপ, ইজারাদারদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ, হাটের খরচ দেখিয়ে ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরিসহ নানা ধরনের অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এসব অনিয়ম থেকে অর্জিত অর্থের বড় অংশ নগর সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কিছু কর্মকর্তার মাধ্যমে বণ্টন করা হয়ে থাকে।
দুদকের চিঠিতে বলা হয়েছে, অভিযোগগুলো যথেষ্ট গুরুতর হওয়ায় প্রশাসকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধান টিম গঠন করে নথিপত্র, নীতিমালা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভূমিকা এবং আর্থিক লেনদেনের বিষয় বিস্তারিতভাবে যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
দুদক সূত্র জানায়, প্রাথমিক অনুসন্ধানে অনিয়মের প্রমাণ মিললে এজাজসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
গত বছরে মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হিসেবে মোহাম্মদ এজাজকে নিয়োগ দেওয়া হয়। মেয়র নির্বাচনের আগপর্যন্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব পরিচালনার অংশ হিসেবে তাঁকে এই পদে বসানো হয়। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই শহরের বিভিন্ন খাতের অনুমোদন, ইজারা, লাইসেন্স নবায়ন ও বাজার ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। বিশেষ করে হাট ইজারা-সংক্রান্ত বিভাগের ওপর তাঁর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকার কারণে অভিযোগগুলো গুরুত্ব পায়।
দিনাজপুর-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইকবালুর রহিমের দিনাজপুরের জমি ও ঢাকার প্লট ক্রোক এবং আটটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।১৫ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলায় ট্রাকচাপায় শিমুল পারভেজ (১৬) নামের এক স্কুলছাত্র মারা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বেলা ২টার দিকে লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়নের চাকসা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ভেটেরিনারি ও প্রাণিজ বিজ্ঞান বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সম্মেলন। শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাল নজরুল ইসলাম একাডেমি ভবনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস অনুষদ এই সম্মেলনের আয়োজন করছে।১ ঘণ্টা আগে
শেখ হাসিনা ও তাঁর সন্তানদের প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের করা তিন মামলায় সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী শরীফ আহমেদসহ তিনজনকে মোট ১৮ বছর করে কারাদণ্ড এবং তিন লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ৫-এর বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন পৃথক পৃথক রায়ে এ কারাদণ্ড...১ ঘণ্টা আগে
সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলায় ট্রাকচাপায় শিমুল পারভেজ (১৬) নামের এক স্কুলছাত্র মারা গেছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বেলা ২টার দিকে লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়নের চাকসা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শিমুল উপজেলার কয়রা ইউনিয়নের ভাগলপুর গ্রামের মামুন সরকারের ছেলে এবং কয়রা উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
উল্লাপাড়া থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক আব্দুল হালিম স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে জানান, ওই শিক্ষার্থী মোটরসাইকেলে করে চাকসা মোড়ে পৌঁছালে একটি ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিমুলকে মৃত ঘোষণা করেন।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়ে ট্রাকটির সামনের গ্লাস ভাঙচুর করেন। পরে পুলিশ ট্রাকটি জব্দ করে চালক ও হেলপারকে আটক করেছে। নিহত স্কুলছাত্রের লাশ স্বজনেরা বাড়িতে নিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলায় ট্রাকচাপায় শিমুল পারভেজ (১৬) নামের এক স্কুলছাত্র মারা গেছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বেলা ২টার দিকে লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়নের চাকসা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শিমুল উপজেলার কয়রা ইউনিয়নের ভাগলপুর গ্রামের মামুন সরকারের ছেলে এবং কয়রা উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
উল্লাপাড়া থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক আব্দুল হালিম স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে জানান, ওই শিক্ষার্থী মোটরসাইকেলে করে চাকসা মোড়ে পৌঁছালে একটি ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিমুলকে মৃত ঘোষণা করেন।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়ে ট্রাকটির সামনের গ্লাস ভাঙচুর করেন। পরে পুলিশ ট্রাকটি জব্দ করে চালক ও হেলপারকে আটক করেছে। নিহত স্কুলছাত্রের লাশ স্বজনেরা বাড়িতে নিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
দিনাজপুর-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইকবালুর রহিমের দিনাজপুরের জমি ও ঢাকার প্লট ক্রোক এবং আটটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।১৫ মিনিট আগে
অনিয়ম, আর্থিক দুর্নীতি ও ঘুষ গ্রহণের গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নামছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুদকের দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল থেকে পরিচালক ঈশিতা রনি স্বাক্ষরিত একটি চিঠির মাধ্যমে...১০ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ভেটেরিনারি ও প্রাণিজ বিজ্ঞান বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সম্মেলন। শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাল নজরুল ইসলাম একাডেমি ভবনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস অনুষদ এই সম্মেলনের আয়োজন করছে।১ ঘণ্টা আগে
শেখ হাসিনা ও তাঁর সন্তানদের প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের করা তিন মামলায় সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী শরীফ আহমেদসহ তিনজনকে মোট ১৮ বছর করে কারাদণ্ড এবং তিন লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ৫-এর বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন পৃথক পৃথক রায়ে এ কারাদণ্ড...১ ঘণ্টা আগে
রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ভেটেরিনারি ও প্রাণিজ বিজ্ঞান বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সম্মেলন। শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাল নজরুল ইসলাম একাডেমি ভবনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস অনুষদ এই সম্মেলনের আয়োজন করছে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে অনুষদের ডিন অধ্যাপক খন্দকার মো. মোজাফফর হোসেন এসব তথ্য তুলে ধরেন।
ডিন তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেন, সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রাণিসম্পদ খাতে উদ্ভাবনী গবেষণা, আধুনিক প্রযুক্তি ও ভবিষ্যৎমুখী উন্নয়ন নিয়ে গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের জন্য একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।
তিনি বলেন, সম্মেলনে স্মার্ট প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, আধুনিক রোগ নির্ণয় পদ্ধতি, খাদ্যনিরাপত্তা, জিনগত উন্নয়ন, বায়োসিকিউরিটি, প্রাণিস্বাস্থ্য উন্নয়নসহ আধুনিক গবেষণা অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ভেটেরিনারি ও প্রাণিজ বিজ্ঞান বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সম্মেলন। শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাল নজরুল ইসলাম একাডেমি ভবনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস অনুষদ এই সম্মেলনের আয়োজন করছে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে অনুষদের ডিন অধ্যাপক খন্দকার মো. মোজাফফর হোসেন এসব তথ্য তুলে ধরেন।
ডিন তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেন, সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রাণিসম্পদ খাতে উদ্ভাবনী গবেষণা, আধুনিক প্রযুক্তি ও ভবিষ্যৎমুখী উন্নয়ন নিয়ে গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের জন্য একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।
তিনি বলেন, সম্মেলনে স্মার্ট প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, আধুনিক রোগ নির্ণয় পদ্ধতি, খাদ্যনিরাপত্তা, জিনগত উন্নয়ন, বায়োসিকিউরিটি, প্রাণিস্বাস্থ্য উন্নয়নসহ আধুনিক গবেষণা অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।
দিনাজপুর-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইকবালুর রহিমের দিনাজপুরের জমি ও ঢাকার প্লট ক্রোক এবং আটটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।১৫ মিনিট আগে
অনিয়ম, আর্থিক দুর্নীতি ও ঘুষ গ্রহণের গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নামছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুদকের দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল থেকে পরিচালক ঈশিতা রনি স্বাক্ষরিত একটি চিঠির মাধ্যমে...১০ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলায় ট্রাকচাপায় শিমুল পারভেজ (১৬) নামের এক স্কুলছাত্র মারা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বেলা ২টার দিকে লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়নের চাকসা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে
শেখ হাসিনা ও তাঁর সন্তানদের প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের করা তিন মামলায় সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী শরীফ আহমেদসহ তিনজনকে মোট ১৮ বছর করে কারাদণ্ড এবং তিন লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ৫-এর বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন পৃথক পৃথক রায়ে এ কারাদণ্ড...১ ঘণ্টা আগে
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
শেখ হাসিনা ও তাঁর সন্তানদের প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের করা তিন মামলায় সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী শরীফ আহমেদসহ তিনজনকে মোট ১৮ বছর করে কারাদণ্ড এবং তিন লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ৫-এর বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন পৃথক পৃথক রায়ে এ কারাদণ্ড ঘোষণা করেন।
রায়ে তিন মামলার প্রত্যেকটিতে শেখ হাসিনাকে সাত বছর করে তিন মামলায় মোট ২১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এক মামলায় শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে পাঁচ বছর এবং অন্য একটি মামলায় সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
আর এই তিন মামলার প্রত্যেকটিতে শরীফ আহমেদের পাশাপাশি আরও দুইজন আসামি একই কারাদণ্ড পেয়েছেন। তাঁরা হলেন—গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব মো. শহীদুল্লাহ খন্দকার এবং সাবেক অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াসি উদ্দিন। তাঁদের তিনজনকে প্রত্যেক মামলায় ছয় বছর করে তিন মামলায় ১৮ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আনিছুর রহমান মিয়াকে ৩ মামলায় ১৫ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সাবেক একান্ত সচিব মোহাম্মদ সালাহউদ্দিনকে দুই মামলায় ১২ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রাজউকের প্রাক্তন সদস্য মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ও মেজর (অব.) শামসুদ্দিন আহমেদ চৌধুরীকে তিন মামলায় নয় বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদার ও সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশিদ আলমকে তিন মামলায় তিন বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া রাজউকের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ও তন্ময় দাসকে প্রতি মামলায় তিন বছর করে দুই মামলায় ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সাবেক সহকারী পরিচালক নায়েব আলী শরীফকে দুই মামলায় এক বছর করে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অন্যদের এক মামলায় এক বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
শেখ হাসিনা ও তাঁর সন্তানদের প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের করা তিন মামলায় সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী শরীফ আহমেদসহ তিনজনকে মোট ১৮ বছর করে কারাদণ্ড এবং তিন লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ৫-এর বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন পৃথক পৃথক রায়ে এ কারাদণ্ড ঘোষণা করেন।
রায়ে তিন মামলার প্রত্যেকটিতে শেখ হাসিনাকে সাত বছর করে তিন মামলায় মোট ২১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এক মামলায় শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে পাঁচ বছর এবং অন্য একটি মামলায় সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
আর এই তিন মামলার প্রত্যেকটিতে শরীফ আহমেদের পাশাপাশি আরও দুইজন আসামি একই কারাদণ্ড পেয়েছেন। তাঁরা হলেন—গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব মো. শহীদুল্লাহ খন্দকার এবং সাবেক অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াসি উদ্দিন। তাঁদের তিনজনকে প্রত্যেক মামলায় ছয় বছর করে তিন মামলায় ১৮ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আনিছুর রহমান মিয়াকে ৩ মামলায় ১৫ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সাবেক একান্ত সচিব মোহাম্মদ সালাহউদ্দিনকে দুই মামলায় ১২ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রাজউকের প্রাক্তন সদস্য মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ও মেজর (অব.) শামসুদ্দিন আহমেদ চৌধুরীকে তিন মামলায় নয় বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদার ও সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশিদ আলমকে তিন মামলায় তিন বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া রাজউকের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ও তন্ময় দাসকে প্রতি মামলায় তিন বছর করে দুই মামলায় ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সাবেক সহকারী পরিচালক নায়েব আলী শরীফকে দুই মামলায় এক বছর করে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অন্যদের এক মামলায় এক বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
দিনাজপুর-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইকবালুর রহিমের দিনাজপুরের জমি ও ঢাকার প্লট ক্রোক এবং আটটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।১৫ মিনিট আগে
অনিয়ম, আর্থিক দুর্নীতি ও ঘুষ গ্রহণের গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নামছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুদকের দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল থেকে পরিচালক ঈশিতা রনি স্বাক্ষরিত একটি চিঠির মাধ্যমে...১০ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলায় ট্রাকচাপায় শিমুল পারভেজ (১৬) নামের এক স্কুলছাত্র মারা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বেলা ২টার দিকে লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়নের চাকসা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ভেটেরিনারি ও প্রাণিজ বিজ্ঞান বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সম্মেলন। শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাল নজরুল ইসলাম একাডেমি ভবনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস অনুষদ এই সম্মেলনের আয়োজন করছে।১ ঘণ্টা আগে