চট্টগ্রামের বেসরকারি হাসপাতালে প্রতিদিন চিকিৎসাসেবা নেয় ২০ হাজার রোগী

বৃহত্তর চট্টগ্রামের বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোয় প্রতিদিন চিকিৎসাসেবা নিচ্ছে প্রায় ২০ হাজার রোগী। আর গত দুই বছরে সাজিনাজ হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা নিয়েছে অন্তত ১০ হাজার রোগী। পাশাপাশি জাকাত ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার পরিবারকে সহযোগিতা করা হয়েছে।
চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ লিংক রোডের সাজিনাজ হাসপাতাল লিমিটেডে ‘চট্টগ্রাম প্রাইভেট হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিকস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন’-এর এক মতবিনিময় সভায় এ তথ্য উঠে আসে। সভায় বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতের বর্তমান পরিস্থিতি, জনসেবায় হাসপাতালগুলোর ভূমিকা এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন মেট্রোপলিটন হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. এ কে এম ফজলুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাজিনাজ হাসপাতালের চেয়ারম্যান মো. শফিকুল ইসলাম। এ ছাড়া সংগঠনের সহসভাপতি ডা. এস এম রেজাউল করিম, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডা. আবদুল আলীম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. এস এম সরওয়ার আলমসহ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং বিভিন্ন হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় বক্তারা বলেন, বৃহত্তর চট্টগ্রামের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিদিন এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কমপক্ষে ২০ হাজার রোগী চিকিৎসা পরামর্শ ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করছে। তবে বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণে হাসপাতালগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রায়ই হয়রানির শিকার হচ্ছেন, যা হাসপাতাল পরিচালনায় জটিলতা সৃষ্টি করছে।
অনুষ্ঠানে সাজিনাজ হাসপাতালের চেয়ারম্যান মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘মানুষকে সেবা দেওয়ার ব্রত নিয়ে ২০২৪ সালে সাজিনাজ হাসপাতালের যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে হাসপাতালটি ১০ হাজারেরও বেশি রোগীকে উন্নতমানের চিকিৎসাসেবা প্রদান করেছে। পাশাপাশি জাকাত ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার পরিবারকে সহযোগিতা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে হাসপাতালটি নগরবাসীর আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।’
মো. শফিকুল ইসলাম আরও বলেন, সম্প্রতি এক শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেতিবাচক প্রচারণা ও চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য প্রচার করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘চিকিৎসকেরা রোগের চিকিৎসা করেন, মৃত্যুর নয়। চিকিৎসকদের নির্দেশনা অনুযায়ী হাসপাতাল রোগীদের সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে থাকে, যাতে তারা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন। কিন্তু কোনো রোগীর মৃত্যু হলে অনেক সময় চিকিৎসক ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা হয়, যা অনাকাঙ্ক্ষিত।’
মাদারীপুরের রাজৈরে ১৫ বছরের এক কিশোরীকে অপহরণের পর ধর্ষণ মামলায় নাফিজ মোল্লা নামে এক যুবককে ১৪ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।৭ মিনিট আগে
নরসিংদীর পলাশে রক্তাক্ত ও মুমূর্ষু এক বৃদ্ধকে সড়কের পাশে ফেলে রেখে গুমের চেষ্টার অভিযোগে এক মাইক্রোবাসের চালককে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। পরে পুলিশ চালককে হেফাজতে নেয়। হাসপাতালে নেওয়ার পর ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়।১৪ মিনিট আগে
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুমের রেজু আমতলী সীমান্তে বুধবার দুপুরে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে শফিউল আলম (৩৩) নামে এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণে তাঁর বাঁ পায়ের গোড়ালি উড়ে যায়। পরে তাঁকে কুতুপালং এমএসএফ হাসপাতাল হয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।১৬ মিনিট আগে
রংপুরের গঙ্গাচড়ায় উজানের পাহাড়ি ঢলে তিস্তা সেতুরক্ষা বাঁধে ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। বুধবার এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন। বিশেষজ্ঞ দলের মতামতের ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে এলজিইডি। বিকেলে ডালিয়া ও কাউনিয়া পয়েন্টে পানি বিপৎসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়।৩৪ মিনিট আগে