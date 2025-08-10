সমালোচনার মুখে জাবির মওলানা ভাসানী হলের ছাত্রদলের কমিটি বিলুপ্ত

জাবি প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) সমালোচনার মুখে দুই দিনের মধ্যে ছাত্রদলের মওলানা ভাসানী হলের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আজ রোববার শাখা ছাত্রদলের সহদপ্তর সম্পাদক জহিরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মওলানা ভাসানী হল শাখার ছাত্রদলের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো। শিগগির নিয়মিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর ও সদস্যসচিব ওয়াসিম আহমেদ এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন।
গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি আবাসিক হলে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে মওলানা ভাসানী হল ছাত্রদলের পাঁচ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল। ওই কমিটিতে সভাপতি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ফেরদৌস রহমান, যিনি নিয়মিত শিক্ষার্থী নন।
গাজীপুরের শ্রীপুরে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী এক শিশুকে (১১) কোল্ডড্রিঙ্কসের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে অজ্ঞান করে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল শনিবার (৯ আগস্ট) রাতে ভুক্তভোগী শিশুর বাবা এ ঘটনায় চারজনকে অভিযুক্ত করে শ্রীপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।২৪ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের মাধবপুরে ভারতীয় পণ্যসহ প্রবাল বণিক (৪৪) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ রোববার (১০ আগস্ট) সকালে সরাইল ব্যাটালিয়নের (২৫ বিজিবি) ধর্মঘর বিওপির একটি টহল দল উপজেলার ধর্মঘর ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী দেবনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে।৩০ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে জুলাই যোদ্ধাদের তালিকায় অনিয়ম ও বৈষম্যের অভিযোগ তুলে এর প্রতিবাদে ছাত্র-জনতার ব্যানারে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন কিশোর ও তরুণেরা। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং যাত্রী ও পথচারীরা ভোগান্তিতে পড়ে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার মাওনা চৌরাস্তায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাস৩৬ মিনিট আগে
গোয়াইনঘাটে নৌকাডুবিতে নিখোঁজ মাসুম বিল্লাহ নামের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সদর ইউনিয়নের আহারকান্দি আমবাড়ি এলাকার ইছামতী নদী থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।৪০ মিনিট আগে