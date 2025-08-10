Ajker Patrika
সমালোচনার মুখে জাবির মওলানা ভাসানী হলের ছাত্রদলের কমিটি বিলুপ্ত

জাবি প্রতিনিধি 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) সমালোচনার মুখে দুই দিনের মধ্যে ছাত্রদলের মওলানা ভাসানী হলের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আজ রোববার শাখা ছাত্রদলের সহদপ্তর সম্পাদক জহিরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মওলানা ভাসানী হল শাখার ছাত্রদলের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো। শিগগির নিয়মিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর ও সদস্যসচিব ওয়াসিম আহমেদ এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন।

গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি আবাসিক হলে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে মওলানা ভাসানী হল ছাত্রদলের পাঁচ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল। ওই কমিটিতে সভাপতি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ফেরদৌস রহমান, যিনি নিয়মিত শিক্ষার্থী নন।

