আশুলিয়ায় অপহৃত শিশুর হাড়-খুলি মিলল ঝোপে

সাভার(ঢাকা) প্রতিনিধি
ঢাকার আশুলিয়ায় মুক্তিপণের দাবিতে অপহরণের পর ৫ বছরের এক শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। র্যাব অভিযানে চালিয়ে হত্যার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার এবং শিশুটির মাথার খুলি ও হাড় উদ্ধার করেছে।
আজ শনিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব-৪ এসব তথ্য জানায়। গ্রেপ্তার তরুণের নাম মো. মোরসালিন হোসেন (১৯)।
মামলার এজাহার ও র্যাবের তথ্য অনুযায়ী, নিহত জোনাইদ হোসেন (৫) শ্রীপুর এলাকার এক ভাড়াটিয়া পরিবারের সন্তান। তার বাবা রাজমিস্ত্রি ও মা পোশাককর্মী। একই বাড়িতে ভাড়াটিয়া ছিলেন মোরসালিন। তিনি ১৬ আগস্ট বিকেলে বাসার সামনে থেকে জোনাইদকে অপহরণ করেন। মুক্তিপণ আদায়ের পরিকল্পনা থাকলেও শিশুটি মারা গেলে তিনি মরদেহ ঝোপে ফেলে রাখেন। পরে সন্দেহ এড়াতে পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শিশুকে খোঁজার ভানও করেন।
পরিবার শিশুটিকে না পেয়ে আশুলিয়া থানায় ডায়েরি করে। অন্যদিকে গত বৃহস্পতিবার শিশুটির মায়ের কাছে ফোন করে ৪০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করেন মোরসালিন। এমন অভিযোগ পেয়ে র্যাব অভিযানে নামে এবং গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় আশুলিয়ার মধুপুর ফারুকনগর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যে ওই এলাকার একটি ঝোপ থেকে শিশুটির মাথার খুলি, হাড়, জুতা ও গেঞ্জি উদ্ধার করা হয়।
র্যাব জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মোরসালিন হত্যার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁকে আশুলিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
