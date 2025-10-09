সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উত্তম কুমার ও স্ত্রীর সম্পদ জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উত্তম কুমার বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণা বিশ্বাসের বিপুল পরিমাণ জমি জব্দ ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দেন বলে জানান দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম।
দুদকের সহকারী পরিচালক মো. রুহুল হক স্থাবর সম্পদ জব্দ ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদন অনুযায়ী উত্তম কুমার বিশ্বাসের ঢাকা, কেরানীগঞ্জ ও মাগুরার ১৫টি জমি ও প্লট জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব জমি ও প্লটের দলিলমূল্য দেখানো হয়েছে ৯২ লাখ ৪৪ হাজার ৯০০ টাকা।
উত্তমের আটটি ব্যাংক হিসাবে থাকা ১ কোটি ৭৮ লাখ ৯৫ হাজার ৩৪৪ টাকা ৭৫ পয়সা এবং তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণা বিশ্বাসের ১১টি ব্যাংক হিসাবে থাকা ২৮ কোটি ৮৪ লাখ ৫৫ হাজার ৭৩২ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী দুজনের ১৯টি ব্যাংক হিসাবে থাকা মোট ৩০ কোটি ৬৫ লাখ ৫১ হাজার ৭৬ টাকা ৭৫ পয়সা অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া উত্তম কুমারের পুলিশ বহুমুখী সমবায় সমিতির পাঁচ কাঠা প্লটের শেয়ার ক্রয় বাবদ জমা দেওয়া ৫৫ লাখ ২০ হাজার টাকা অবরুদ্ধ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, উত্তম কুমার দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে বিপুল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেছেন, যা তিনি নিজে ও স্ত্রীর দখলে রেখেছেন। দুদকের অনুসন্ধান চলাকালে তাঁর যেসব সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে, তা জব্দ ও অবরুদ্ধ করার আবেদন করা হয়েছে।
অনুসন্ধানকালে দুদক জানতে পেরেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এসব স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বিক্রি, হস্তান্তর ও স্থানান্তর করার চেষ্টা করছেন। এসব স্থাবর সম্পদ জব্দ ও অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা না হলে রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হবে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হবে। এ কারণে এসব সম্পদ জব্দ ও অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।
