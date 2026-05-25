রাজধানীর বাড্ডায় চিপসের কারখানায় আগুনে দুই কর্মচারী নিহত

রাজধানীর বাড্ডায় চিপস তৈরির কারখানায় আগুনে দুই কর্মচারী নিহত হয়েছেন। এঁরা হলেন মোস্তফা (২১) ও মাহমুদুল হাসান (২৩)। আজ সোমবার ভোর সোয়া ৪টার দিকে পুর্ব বাড্ডা কবরস্থান রোডের মারিয়া আবদুল্লাহ ফুড চিপস তৈরির কারখানা থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়। রাত ২টার দিকে আগুনের ঘটনা ঘটে।
বাড্ডা থানার পরিদর্শক (অপারেশন) মো. আজহারুল ইসলাম জানান, রাত ২টার দিকে বাড্ডা কবরস্থান রোডের একটি চিপস কারখানায় শর্টসার্কিট থেকে আগুনের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আগুন নিভিয়ে ফেলেন। এরপর কারখানার ভেতর থেকে দুই কর্মচারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
তিনি আরও জানান, আগুনে পুড়ে দুই কর্মচারী মারা গেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।
মারিয়া আবদুল্লাহ ফুড চিপস কারখানার কর্মচারী মো. রাকিবুল ইসলাম জানান, পূর্ব বাড্ডা কবরস্থান রোডে মারিয়া আবদুল্লাহ ফুড চিপসের কারখানাটি দোতলা টিনশেডের। গত রাতে কারখানায় তাঁরা ১০ জন কর্মচারী ছিলেন। রাত ১০টায় খাবার খেয়ে কারখানার দোতলায় তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েন। রাত ২টার দিকে গরম হাওয়া, ধোঁয়া ও আশপাশের লোকজনের চিৎকারে তাঁদের ঘুম ভেঙে যায়। কারখানা থেকে সবাই বের হলেও মোস্তফা ও মাহমুদুল পারেননি। আগুন নেভানোর পর কারখানার দোতলায় তাঁদের মরদেহ পাওয়া যায়।
জানা গেছে, মাহমুদুল ও মোস্তফার গ্রামের বাড়ি রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলায়। মাহমুদুলের বাবার নাম ইসলাম উদ্দিন। মোস্তফার বাবার নাম মজনু মিয়া।
