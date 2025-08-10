Ajker Patrika
মাদারীপুরে চোর সন্দেহে ৩ জনকে পিটুনি, ১ জনের চোখ উপড়ে ফেলার চেষ্টা

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে চোর সন্দেহে এলাকাবাসীর পিটুনিতে আহত একজনকে সদর হাসপাতালে নিয়ে আসে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
মাদারীপুরে চোর সন্দেহে এলাকাবাসীর পিটুনিতে আহত একজনকে সদর হাসপাতালে নিয়ে আসে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরে চোর সন্দেহে তিন ব্যক্তিকে পিটুনি দিয়ে পুলিশে দিয়েছেন এলাকাবাসী। এ সময় একজনের দুই চোখ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়। এতে তাঁর চোখ দুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অপর দুজনকে পুলিশ আটক করেছে।

এর আগে গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে মাদারীপুর সদর উপজেলার শিরখাড়া ইউনিয়নের পশ্চিম মাঠ বাঘাবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

চোখ ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ব্যক্তির নাম জাকির শেখ (৪৮)। তিনি ওই এলাকার ওয়াজেদ শেখের ছেলে। অপর দুজন হলেন পশ্চিম মাঠ বাঘাবাড়ি এলাকার আলতা মাতুব্বরের ছেলে ইস্রাফিল মাতুব্বর (৪০) ও শ্রীনদী রায়েরকান্দি গ্রামের সিরাজ শিকদারের ছেলে বাবুল শিকদার (২৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হঠাৎ করে এই এলাকায় চুরি-ডাকাতি বেড়ে যায়। প্রতি রাতে কোথাও না কোথাও চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এ জন্য সদরের পশ্চিম মাঠ বাঘাবাড়ি এলাকায় পাহারা দেয় স্থানীয় যুবসমাজ। গতকাল দিবাগত রাতে ওই এলাকায় তিনজনের চলাফেরা দেখতে পাহারাদারদের সন্দেহ হলে ধাওয়া দিয়ে পিটুনি দেওয়া হয়। এ সময় জাকির শেখের দুই চোখ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করেন বিক্ষুব্ধ লোকজন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থল গিয়ে পুলিশ তিনজনকে উদ্ধার করে। এর মধ্যে গুরুতর আহত জাকির শেখকে প্রথমে মাদারীপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। অপর দুজনকে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন জানান, যাঁদের পিটুনি দেওয়া হয়েছে, তাঁরা এলাকার চিহ্নিত চোর। তা ছাড়া এলাকায় গত কয়েক দিন ধরে চুরির ঘটনা বেড়েছে। তাই বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী তাঁদের পিটুনি দেন।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, আটক দুজন পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। এ ছাড়া একজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মাদারীপুরঢাকা বিভাগহাসপাতালচোরজেলার খবর
