ফরিদপুর

ফরিদপুরে আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিপুল দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার, নারী-পুরুষসহ আটক ১৮

ফরিদপুর প্রতিনিধি
অস্ত্রসহ আটক ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

ফরিদপুরের নগরকান্দায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় নারী-পুরুষসহ ১৮ জনকে আটক করে নগরকান্দা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার লস্করদিয়া ইউনিয়নের শাকপালদিয়া গ্রামে এই অভিযান চালানো হয়। সকাল ১০টায় ফরিদপুর সেনা ক্যাম্প এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করে।

বিজ্ঞপ্তিতে সেনাবাহিনী জানায়, ওই এলাকায় একদল সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ী মাদক বিক্রি এবং আসন্ন নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে অস্ত্রসহ অবস্থান করছে। এমন খবরের ভিত্তিতে নগরকান্দা সেনা ক্যাম্পের নেতৃত্বে ১৫ রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন এবং স্থানীয় পুলিশের একটি যৌথ দল অভিযান চালায়।

অভিযানকালে একটি সিঙ্গেল ব্যারেল পাইপগান, কার্তুজ (১২ গেজ), ১০টি ঢাল, ৭টি বর্শা, ৮টি কাস্তে, ৬টি রামদা, ৫টি ছোট ছুরি, ​৪ কেজি গাঁজা এবং ১০২টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ সময় ওই এলাকার ১৮ জন নারী-পুরুষকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন মো. সহিদ মোল্লা (৬৫), মো. শহিদ মোল্লা (৬৬), সিয়াম শেখ (১৫), পারভেজ ফকির (২৫), নাজমুল (২৩), আজিম মোল্লা (২৭), শাজাহান শেখ (৩৬), রবিউল মোল্লা (৩০), ইদ্রিস মোল্লা (৪২), আলেয়া বেগম (৩৮), তামান্না আক্তার (২০), মনিরা আক্তার (৩৫), রুনা আক্তার (২২), নাদিয়া বেগম (৩২), নূরজাহান (৬০) ও জয়নব বেগম (৬০)। এ ছাড়া দুই কিশোরও রয়েছে।

সেনাবাহিনী আরও জানায়, আটক আসামি এবং উদ্ধার মালপত্র নগরকান্দা থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসুল সামদানী আজাদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আটক ব্যক্তিরা থানা হেফাজতে রয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে ও নিয়মিত মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাঁদেরকে আদালতে পাঠানো হবে।’

