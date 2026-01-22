তারেক রহমানের জনসভা: মিছিলের নগরী সিলেট

বিএনপির নির্বাচনী জনসভা উপলক্ষে মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়েছে সিলেট। গতকাল বুধবার বিকেল থেকে আজ বৃহস্পতিবার এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নেতা–কর্মীদের মিছিল নিয়ে আসতে দেখা গেছে। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠছে সিলেট সরকারি আলীয়া মাদ্রাসা মাঠ। মাঠ এরই মধ্যে কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে তারেক রহমান সিলেটের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন। পরে সেখান থেকে তিনি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্য বের হন।
আজ বৃহস্পতিবার সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করবে বিএনপি। এ লক্ষ্যে গতকাল বুধবার রাতে সিলেটে পৌঁছান বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। রাতে তিনি সিলেটের হজরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহপরানের (রহ.) মাজার জিয়ারত করেন। পরে তিনি তাঁর শ্বশুরালয় দক্ষিণ সুরমা উপজেলার সিলামে গিয়ে নৈশভোজে অংশ নেন।
ফেসবুক আইডিতে আখতার হোসেন আরও উল্লেখ করেন, ‘লিফলেট, হ্যান্ডবিল, ব্যানার, ফেস্টুন, বিলবোর্ড তৈরি, মিছিল, উঠান বৈঠকের আয়োজনের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখালেখি ও নতুন আইডিয়া দিয়ে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। কোনো দ্বিধা নয়, দশ টাকা দিয়ে শুরু করুন। সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ডোনেশন করুন।১২ মিনিট আগে
খবর পেয়ে কুমিরা ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ও চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের তিনটি ইউনিটসহ মোট পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে রাত ১টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।৩৬ মিনিট আগে
ফরিদপুরের নগরকান্দায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় নারী-পুরুষসহ ১৮ জনকে আটক করে নগরকান্দা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফিরে এই প্রথমবার ঢাকার বাইরে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এসেছেন হজরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহপরান (রহ.)-এর পুণ্যভূমি সিলেটে। বিএনপির নির্বাচনী প্রচারের আনুষ্ঠানিকতারও শুরু এই সফরের মধ্য দিয়েই। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৫৪ মিনিটে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সিলেটের...১ ঘণ্টা আগে