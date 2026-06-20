ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বৃদ্ধ কয়েদির মৃত্যু

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (কেরানীগঞ্জ) বন্দী তরিকুল ইসলাম (৬৮) নামে এক আসামির মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ১২টার দিকে কারারক্ষীরা অচেতন অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, দুপুরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কারারক্ষীরা তরিকুল নামে ওই কয়েদিকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কারাগারের ভেতর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তবে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনার পরপরই চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ফারুক আরও জানান, তরিকুলের গ্রামের বাড়ি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার ধুয়াপাড়া মৌবন লাইনপাড়া এলাকায়। তাঁর বাবার নাম মৃত ইসমাইল ডাকাত। তরিকুল ইসলামের কয়েদি নম্বর ৪২৪ / ২৬।
তবে তাঁর মামলার বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
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