ভোলার দুর্গম এলাকার ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে: নৌবাহিনীর প্রধান

নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান বলেছেন, নির্বাচনে ভোলার দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল এলাকার ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সেসব এলাকায় জরুরি প্রয়োজনে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
আজ রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) ভোলার মাঠপর্যায়ের নিরাপত্তাব্যবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ শেষে তিনি এসব কথা বলেন।
নৌবাহিনীর প্রধান উপকূলীয় এ দ্বীপ জেলার বিভিন্ন এলাকা ও ভোলা কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া তিনি স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত নির্বাচনসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
পরে দুপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান বলেন, সাধারণ মানুষ যেন কোনো প্রকার ভয়ভীতি ছাড়াই উৎসবমুখর পরিবেশে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করাই সবার প্রধান দায়িত্ব। এর জন্য আমরা পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচনের আগে ও পরে যেন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না হয়, সেই জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি। আমরা এর জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। নির্বাচন কমিশন যাতে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে পারে, সে জন্য নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড ছাড়াও আনসার-পুলিশ, বিজিবি, র্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে আমরা প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাচ্ছি।’
নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে নৌবাহিনীর প্রধান বলেন, ‘গণমাধ্যমকর্মীরা বিগত সময়ে যেভাবে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, আসন্ন নির্বাচনে একইভাবে সঠিক ও সত্য তথ্য তুলে ধরে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার জন্য সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানাই।’
মতবিনিময় সভায় জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক শামীম রহমান, পুলিশ সুপার মো. শহীদুল্লাহ কাওছারসহ নৌবাহিনী ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সিলেট মহানগর পুলিশের (এসএমপি) এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ মুবাশ্বির আলীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ করেছে বিএনপি। তিনি অন্য প্রার্থীর পক্ষে কাজ করছেন বলে অভিযোগ দলটির।১৭ মিনিট আগে
কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরের বাইরে অবৈধভাবে বসবাস করা ৬২২ জন রোহিঙ্গাকে আটক করে ক্যাম্পে ফেরত পাঠানো হয়েছে। রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ বাহিনী উপজেলার বালুখালী ও থাইংখালী এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
চৌগাছায় জামায়াতের নারী কর্মীদের হেনস্তার দুটি ঘটনায় ছয়জনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় একজনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়ে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী আমির হামজা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে তাঁকে ভর্তি করা হয়।১ ঘণ্টা আগে