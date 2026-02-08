Ajker Patrika
গাজীপুর

বিএনপি প্রার্থীর মতবিনিময় অনুষ্ঠানে তামিম ইকবাল

গাজীপুর প্রতিনিধি
বিএনপি প্রার্থীর মতবিনিময় অনুষ্ঠানে তামিম ইকবাল
গাজীপুরে বিএনপি প্রার্থীর অনুষ্ঠানে তামিম ইকবাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী এম মঞ্জুরুল করিম রনি ক্রীড়া উন্নয়নে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, ক্রীড়া সংগঠন ও খেলোয়াড়দের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছেন। আজ রোববার গাজীপুর পিটিআই অডিটরিয়ামে ‘ফিউচার অব স্পোর্টস ইন গাজীপুর উইথ তামিম অ্যান্ড রনি’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল।

মতবিনিময়কালে স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীরা ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টনসহ বিভিন্ন খেলার দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন। মাঠের সংকট, নিয়মিত লিগ না হওয়া এবং তৃণমূল থেকে খেলোয়াড় ওঠে আসার পথে অন্তরায়গুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন তাঁরা।

এ সময় তামিম ইকবাল তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘রনি ভাইয়ের সঙ্গে ২০১৩ সাল থেকে পরিচয়। তিনি একই সঙ্গে ভাই ও বন্ধু। আমি তাঁর অনেক সুখ-দুঃখের সময়ের সঙ্গী। রনি ভাই একজন খাটি ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ।’

তামিম আরও বলেন, ‘রনি ভাই একসময় কলাবাগান ক্রিকেট ক্লাব নামে একটি ক্লাব পরিচালনা করেছেন। তাঁর টিমে জাতীয় দলের অনেক প্লেয়ার খেলেছেন। গাজীপুরে ক্রীড়ার খুবই দুরবস্থা। এ জন্যই আজ আপনাদের মাঝে আসা, আমি আশাবাদী আজ খেলাধুলা নিয়ে আপনাদের যে সকল চাহিদা ও অতৃপ্তির কথা জানালেন, রনি ভাই এগুলো পূরণ করে দেবেন। গাজীপুরের ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে তাঁর পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন হলে এখানকার তরুণেরা অনেক দূর এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’

এম মঞ্জুরুল করিম রনি বলেন, ‘গাজীপুরে অসংখ্য প্রতিভাবান খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও সঠিক সুযোগের অভাবে তারা জাতীয় পর্যায়ে পৌঁছাতে পারছে না। আমি নির্বাচিত হলে প্রতিটি স্কুলে ক্লাব গঠন, নিয়মিত লিগের আয়োজন এবং পর্যাপ্ত খেলার মাঠ নিশ্চিত করব। গাজীপুরের ক্রীড়াঙ্গনের জন্য যা যা করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে আবারও সবার সঙ্গে বসে আলোচনা করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সেগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।’

বিষয়:

গাজীপুরবিএনপিজেলার খবরপ্রার্থীতামিম ইকবাল
