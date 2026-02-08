Ajker Patrika
গাজীপুর

৪ দিন বন্ধ থাকবে পিকনিক ও শুটিং স্পট, হোটেল-রিসোর্ট

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
৪ দিন বন্ধ থাকবে পিকনিক ও শুটিং স্পট, হোটেল-রিসোর্ট
চার দিন বন্ধ থাকবে পিকনিক ও শুটিং স্পট, হোটেল-রিসোর্ট। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ১০ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গাজীপুর-৩ সংসদীয় এলাকার শুটিং ও পিকনিক স্পট এবং হোটেল ও রিসোর্টে সভা-সমাবেশসহ কোনো ধরনের অনুষ্ঠান না করার নির্দেশনা জারি করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা সজীব আহমেদ।

আজ রোববার ইউএনও সজীব আহমেদ স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ নির্দেশনার কথা জানানো হয়। চিঠিতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এরপরও কোনো ধরনের আয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নির্বাচন বিধিমালা অনুযায়ী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

এ বিষয়ে ইউএনও গণমাধ্যমকে বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে গাজীপুর-৩ সংসদীয় আসনের অধীনে সব শুটিং স্পট ও হোটেল-রেস্টুরেন্টে ১০ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সব ধরনের সভা-সমাবেশ বন্ধ থাকবে। ইতিমধ্যে সব শুটিং স্পট, রিসোর্ট ও রেস্তোরাঁর মালিকদের চিঠিতে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)গাজীপুর সদরনির্বাচনজাতীয় নির্বাচনজেলার খবরইউএনওগণভোট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মাথায় গুলিবিদ্ধ জুলাই যোদ্ধা আশরাফুল মারা গেছেন

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পর সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে ভারত-আওয়ামী লীগ বিদ্বেষ তীব্র হয়: সাবেক সেনাপ্রধানের জবানবন্দি

আইসিসি-পিসিবির সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে হঠাৎ লাহোরে বিসিবি সভাপতি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেষ সময়ে এমপিওর তোড়জোড়

আজকের রাশিফল: আপনার উন্নতি দেখে অনেকের জ্বলবে, চ্যাট হিস্ট্রি সাবধানে রাখুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাদি হত্যার তদন্তে সহায়তা চেয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের নোট ভারবাল

হাদি হত্যার তদন্তে সহায়তা চেয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের নোট ভারবাল

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি সোমবার, বোয়িং থেকে কেনা হচ্ছে ১৪ উড়োজাহাজ

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি সোমবার, বোয়িং থেকে কেনা হচ্ছে ১৪ উড়োজাহাজ

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের আন্দোলনে বিএনপি যোগ দেয়নি: কোটালীপাড়ায় এস এম জিলানী

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের আন্দোলনে বিএনপি যোগ দেয়নি: কোটালীপাড়ায় এস এম জিলানী

আইসিসি-পিসিবির সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে হঠাৎ লাহোরে বিসিবি সভাপতি

আইসিসি-পিসিবির সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে হঠাৎ লাহোরে বিসিবি সভাপতি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেষ সময়ে এমপিওর তোড়জোড়

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেষ সময়ে এমপিওর তোড়জোড়

সম্পর্কিত

স্ত্রীসহ এনএসআইয়ের সাবেক অতিরিক্ত পরিচালক আজিজুর রহমানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্ত্রীসহ এনএসআইয়ের সাবেক অতিরিক্ত পরিচালক আজিজুর রহমানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

কত মানুষের রগ কেটেছেন ভুলে গেছেন: বাবর

কত মানুষের রগ কেটেছেন ভুলে গেছেন: বাবর

৪ দিন বন্ধ থাকবে পিকনিক ও শুটিং স্পট, হোটেল-রিসোর্ট

৪ দিন বন্ধ থাকবে পিকনিক ও শুটিং স্পট, হোটেল-রিসোর্ট

উত্তরা ফাইন্যান্সের সাবেক এমডিসহ দুজনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

উত্তরা ফাইন্যান্সের সাবেক এমডিসহ দুজনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা