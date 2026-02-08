৪ দিন বন্ধ থাকবে পিকনিক ও শুটিং স্পট, হোটেল-রিসোর্ট

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ১০ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গাজীপুর-৩ সংসদীয় এলাকার শুটিং ও পিকনিক স্পট এবং হোটেল ও রিসোর্টে সভা-সমাবেশসহ কোনো ধরনের অনুষ্ঠান না করার নির্দেশনা জারি করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা সজীব আহমেদ।
আজ রোববার ইউএনও সজীব আহমেদ স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ নির্দেশনার কথা জানানো হয়। চিঠিতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এরপরও কোনো ধরনের আয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নির্বাচন বিধিমালা অনুযায়ী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়।
এ বিষয়ে ইউএনও গণমাধ্যমকে বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে গাজীপুর-৩ সংসদীয় আসনের অধীনে সব শুটিং স্পট ও হোটেল-রেস্টুরেন্টে ১০ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সব ধরনের সভা-সমাবেশ বন্ধ থাকবে। ইতিমধ্যে সব শুটিং স্পট, রিসোর্ট ও রেস্তোরাঁর মালিকদের চিঠিতে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের (এনএসআই) অতিরিক্ত পরিচালক আজিজুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী আমাতুছ ছামীরের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ রোববার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।৫ মিনিট আগে
আপনারা রগ কাটা ছাড়া কী চিনেন? মানুষ খুন করতে পারেন। কত মানুষ খুন করেছেন বলতে পারেন? কত মানুষের রগ কেটেছেন ভুলে গেছেন? আমি সে বিষয়ে বলতে চাই না, কখনো বলিনি। কিন্তু এখন আপনারা আমাকে দিয়ে বলাচ্ছেন।১৭ মিনিট আগে
ভুয়া ও অনুমোদনহীন ভাউচারের মাধ্যমে উত্তরা ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের প্রায় ৪ কোটি ৮৩ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুর-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী এম মঞ্জুরুল করিম রনি ক্রীড়া উন্নয়নে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, ক্রীড়া সংগঠন ও খেলোয়াড়দের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছেন। আজ রোববার গাজীপুর পিটিআই অডিটরিয়ামে ‘ফিউচার অব স্পোর্টস ইন গাজীপুর উইথ তামিম অ্যান্ড রনি’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক...১ ঘণ্টা আগে