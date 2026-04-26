Ajker Patrika
ঢাকা

তিন শ ফুট সড়কে প্রাইভেট কারে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, প্রাণ গেল দুই কলেজছাত্রের

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ২৬ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ২২
ঢাকার রূপগঞ্জ ৩০০ ফিট এলাকায় প্রাইভেটকারে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আরোহী দুই কলেজ শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় পথচারীরা তাদেরকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেয়। সেখানে প্রায় দুই ঘণ্টার ব্যবধানে তাদের মৃত্যু হয়। আজ রোববার বেলা ১টার দিকে সড়কের জলসিঁড়ি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতেরা হলেন—সাব্বির হোসেন (২৩) ও রিফাত আহমেদ (২০)। সন্ধ্যা ৬টার দিকে চিকিৎসাধীন মারা যান সাব্বির এবং বিকেল ৪টার দিকে মৃত্যু হয় রিফাতের।

তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী শরিফুল ইসলাম ও মনির হোসেন জানান, দুপুরে ৩০০ ফিট সড়কের জলসিঁড়ি এলাকায় একটি প্রাইভেটকার ইউ টার্ন নিচ্ছিল। এ সময় মোটরসাইকেলটি এসে প্রাইভেটকারে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে দুই আরোহী ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে। দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজন মারা যায়।

নিহত রিফাতের মা আকলিমা আক্তার জানান, তাঁরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার শেখেরকান্দি ভূঁইয়া বাড়ির বাসিন্দা। একই গ্রামে বাড়ি সাব্বিরেরও। তারা দুজন বন্ধু ছিলেন। রিফাত বাঞ্ছারামপুর ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। সাব্বির খিলগাঁও মডেল কলেজের প্রথম বর্ষে পড়াশোনা করতেন।

আকলিমা আক্তার আরও বলেন, আজ সকালে নারায়ণগঞ্জ ভূলতা গাউছিয়া যাবে বলে বাড়ি থেকে বের হন রিফাত। এরপর আর তাদের সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ হয়নি। দুপুরের পর তাদের ফোন থেকে দুর্ঘটনার খবর শুনতে পান তারা। এরপর গ্রাম থেকে ঢাকায় আসেন।

নিহত সাব্বিরের বাবার নাম আমির হোসেন। খিলগাঁও এলাকাতে থাকতেন তানা। আর রিফাতের বাবার নাম মৃত নুর ইসলাম। মোটরসাইকেলটি রিফাতের।

এ বিষয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

