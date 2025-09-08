রাজধানীতে আওয়ামী লীগের পাঁচ নেতা-কর্মীসহ গ্রেপ্তার ২১

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীতে পৃথক অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণ, অস্ত্র ও মাদক রাখাসহ বিভিন্ন অভিযোগে ২১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) পৃথক এক বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) ও র্যাব এ তথ্য জানায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতা-কর্মী রয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করাসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিল করার মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টায় জড়িত ছিলেন।
অন্য এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে অস্ত্র, ম্যাগাজিনসহ মো. আবু হানিফ (২১) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে মিরপুর মডেল থানা-পুলিশ। গতকাল রোববার মিরপুরের পশ্চিম মনিপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছে পাওয়া অস্ত্রটি গত বছরের ৫ আগস্ট মিরপুর মডেল থানা থেকে লুট করা হয়েছিল। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে মিরপুর মডেল থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।
এদিকে গতকাল মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১১০ পিস ইয়াবা ও ১ কেজি ৯০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তারদের মধ্যে নিয়মিত মামলার আসামি, মাদক মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী রয়েছেন। পরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়।
এ ছাড়া একই দিন মিরপুরের মনিপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০৫ গ্রাম হেরোইনসহ মো. মহসিন ইসলাম মিয়াজি (৫১) ও তাঁর সহযোগী শাহিদা (৫৫) নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-৪। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মাদক মামলা রয়েছে।
