Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

রাজধানীতে আওয়ামী লীগের পাঁচ নেতা-কর্মীসহ গ্রেপ্তার ২১

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীতে পৃথক অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণ, অস্ত্র ও মাদক রাখাসহ বিভিন্ন অভিযোগে ২১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) পৃথক এক বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) ও র‍্যাব এ তথ্য জানায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতা-কর্মী রয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করাসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিল করার মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টায় জড়িত ছিলেন।

অন্য এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে অস্ত্র, ম্যাগাজিনসহ মো. আবু হানিফ (২১) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে মিরপুর মডেল থানা-পুলিশ। গতকাল রোববার মিরপুরের পশ্চিম মনিপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছে পাওয়া অস্ত্রটি গত বছরের ৫ আগস্ট মিরপুর মডেল থানা থেকে লুট করা হয়েছিল। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে মিরপুর মডেল থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।

এদিকে গতকাল মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১১০ পিস ইয়াবা ও ১ কেজি ৯০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তারদের মধ্যে নিয়মিত মামলার আসামি, মাদক মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী রয়েছেন। পরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়।

এ ছাড়া একই দিন মিরপুরের মনিপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০৫ গ্রাম হেরোইনসহ মো. মহসিন ইসলাম মিয়াজি (৫১) ও তাঁর সহযোগী শাহিদা (৫৫) নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৪। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মাদক মামলা রয়েছে।

বিষয়:

নিষিদ্ধঅস্ত্রঢাকা জেলাঅভিযানরাজধানীডিএমপিঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারমাদকঢাকাআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

সম্পর্কিত

মোহাম্মদপুরে ছিনতাইকারী সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

মোহাম্মদপুরে ছিনতাইকারী সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সভাপতি হলেন মির্জা ফয়সল আমিন, সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী

ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সভাপতি হলেন মির্জা ফয়সল আমিন, সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী

রাজধানীতে আওয়ামী লীগের পাঁচ নেতা-কর্মীসহ গ্রেপ্তার ২১

রাজধানীতে আওয়ামী লীগের পাঁচ নেতা-কর্মীসহ গ্রেপ্তার ২১

হাতি তাড়ানোর বৈদ্যুতিক ফাঁদে কিশোরের মৃত্যু, উদ্ধার করতে গিয়ে আহত ২

হাতি তাড়ানোর বৈদ্যুতিক ফাঁদে কিশোরের মৃত্যু, উদ্ধার করতে গিয়ে আহত ২