ইবিতে ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্টে হেনস্তা, তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি

ইবি প্রতিনিধি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে অন্তত ১৫ জন শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে লোকপ্রশাসন বিভাগের এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় বিভাগটি তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। অভিযুক্ত শিক্ষার্থী লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।
আজ বুধবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন লোকপ্রশাসন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. ফকরুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘অভিযোগ হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি জরুরি একাডেমিক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। কমিটিকে ইতিমধ্যে চিঠি দেওয়া হয়েছে।’
তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমানকে। সদস্য হিসেবে রয়েছেন ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ড. মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন। কমিটিকে তিন কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার অন্তত ১৫ শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন যে—অভিযুক্ত ছাত্রী ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে সহপাঠীদের নাম ও ছবি বিকৃতভাবে ব্যবহার করে অসংগতিপূর্ণ, কুরুচিপূর্ণ ও অপমানজনক কনটেন্ট ছড়িয়ে দিয়েছেন। এতে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত মর্যাদা, সামাজিক অবস্থান ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।
জানতে চাইলে তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান বলেন, ‘আমরা আগামীকাল থেকে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করব। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দিয়ে দেব।’
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে অন্তত ১৫ জন শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে লোকপ্রশাসন বিভাগের এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় বিভাগটি তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। অভিযুক্ত শিক্ষার্থী লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।
আজ বুধবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন লোকপ্রশাসন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. ফকরুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘অভিযোগ হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি জরুরি একাডেমিক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। কমিটিকে ইতিমধ্যে চিঠি দেওয়া হয়েছে।’
তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমানকে। সদস্য হিসেবে রয়েছেন ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ড. মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন। কমিটিকে তিন কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার অন্তত ১৫ শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন যে—অভিযুক্ত ছাত্রী ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে সহপাঠীদের নাম ও ছবি বিকৃতভাবে ব্যবহার করে অসংগতিপূর্ণ, কুরুচিপূর্ণ ও অপমানজনক কনটেন্ট ছড়িয়ে দিয়েছেন। এতে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত মর্যাদা, সামাজিক অবস্থান ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।
জানতে চাইলে তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান বলেন, ‘আমরা আগামীকাল থেকে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করব। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দিয়ে দেব।’
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. মজিদ আলী বলেন, ‘লিয়াকত আলী বাদল উত্তরবঙ্গের নির্ভীক ও সাহসী সাংবাদিক। ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি একটি রিপোর্ট করেছিলেন। তাঁকে সন্ত্রাসী কায়দায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা হয়েছে, সেই অফিসের কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা।৬ মিনিট আগে
শেখ হাসিনার কারণে সাংবাদিক রুহুল আমিন গাজীর তিলে তিলে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী। আজ বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে বিএফইউজের সভাপতি রুহুল আমিন গাজীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।১০ মিনিট আগে
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে একটি বাসায় এসি বিস্ফোরণে একই পরিবারের ৪ জন দগ্ধের ঘটনায় চিকিৎসাধীন একজন মারা গেছেন। তাঁর নাম তুহিন হোসেন (৩৮)। আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের এইচডিইউতে মারা যান তিনি।১৪ মিনিট আগে
রাজধানীর হাতিরঝিল থানার পশ্চিম চৌধুরীপাড়ার একটি মাদ্রাসা থেকে তুষার তানভীর (১২) নামের এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সোয়া ৮টার দিকে পশ্চিম চৌধুরীপাড়া শেখ জনরুদ্দিন দারুল কোরআন মাদ্রাসার ছয়তলার বাথরুম থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।১৯ মিনিট আগে