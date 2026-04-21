রাজধানীতে ছাদ থেকে পড়ে কিশোরের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী কাজলা এলাকায় একটি বাসার ছাদ থেকে পড়ে শাহ আলম (১৪) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে কাজলা স্কুল গলির এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শাহ আলম একটি পোশাক তৈরির কারখানায় কাজ করত। তার বাবার নাম সাইদুল ইসলাম। তাদের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার রায়বাজার গ্রামে।

হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রতিবেশী ভাড়াটিয়া মো. শুভ ও কামরুজ্জামান জানান, পঞ্চম তলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় পরিবারসহ থাকত শাহ আলম। সন্ধ্যায় বাসার সামনে বসে ছিলেন তাঁরা। এ সময় হঠাৎ ওপর থেকে ভারী কিছু পড়ার শব্দ পেয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখেন, রাস্তায় অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে সে। তখন তার মা-বাবাকে ডেকে আনা হয়। এরপর তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

মো. শুভ বলেন, বিকেলে শাহ আলম ভবনের ছাদে উঠেছিল। এরপর সেখান থেকে কীভাবে নিচে পড়েছে, তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্তের জন্য যাত্রাবাড়ী থানায় জানানো হয়েছে।

সুদানে পাকিস্তানের ১.৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান বিক্রি আটকে দিল সৌদি

নওগাঁয় চার খুন: নেপথ্যে সম্পত্তির বিরোধ নাকি অন্য কিছু, পুলিশি হেফাজতে বাবা, দুই বোন ও ভাগনে

প্রচণ্ড গরমে হোটেলের এসি কামরা ভাড়া নিলেন নারী

নওগাঁয় স্বামী-স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানকে গলা কেটে হত্যা

সংরক্ষিত নারী আসনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন তাসনিম জারা

এলাকার খবর
Loading...

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (শেষ পর্ব)

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (শেষ পর্ব)

বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে নতুন মুখ সাকলাইন

বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে নতুন মুখ সাকলাইন

কুমিল্লায় ‎পরীক্ষাকেন্দ্রে এমপির লাইভ, শিক্ষা বোর্ড তাকিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সিদ্ধান্তে

কুমিল্লায় ‎পরীক্ষাকেন্দ্রে এমপির লাইভ, শিক্ষা বোর্ড তাকিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সিদ্ধান্তে

সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নুসরাত

সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নুসরাত

সংরক্ষিত নারী আসনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন তাসনিম জারা

সংরক্ষিত নারী আসনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন তাসনিম জারা

কালিয়াকৈরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ, কারখানায় ভাঙচুর

কালিয়াকৈরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ, কারখানায় ভাঙচুর

ঢাকা-বরিশাল রুটে বাসভাড়া বাড়ল ৫০ টাকা

ঢাকা-বরিশাল রুটে বাসভাড়া বাড়ল ৫০ টাকা

রাজধানীতে ছাদ থেকে পড়ে কিশোরের মৃত্যু

রাজধানীতে ছাদ থেকে পড়ে কিশোরের মৃত্যু

নান্দাইলে পানিতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

নান্দাইলে পানিতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু