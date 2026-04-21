রাজধানীতে ছাদ থেকে পড়ে কিশোরের মৃত্যু

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী কাজলা এলাকায় একটি বাসার ছাদ থেকে পড়ে শাহ আলম (১৪) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে কাজলা স্কুল গলির এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শাহ আলম একটি পোশাক তৈরির কারখানায় কাজ করত। তার বাবার নাম সাইদুল ইসলাম। তাদের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার রায়বাজার গ্রামে।
হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রতিবেশী ভাড়াটিয়া মো. শুভ ও কামরুজ্জামান জানান, পঞ্চম তলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় পরিবারসহ থাকত শাহ আলম। সন্ধ্যায় বাসার সামনে বসে ছিলেন তাঁরা। এ সময় হঠাৎ ওপর থেকে ভারী কিছু পড়ার শব্দ পেয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখেন, রাস্তায় অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে সে। তখন তার মা-বাবাকে ডেকে আনা হয়। এরপর তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।
মো. শুভ বলেন, বিকেলে শাহ আলম ভবনের ছাদে উঠেছিল। এরপর সেখান থেকে কীভাবে নিচে পড়েছে, তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্তের জন্য যাত্রাবাড়ী থানায় জানানো হয়েছে।
