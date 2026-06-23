‎ধানমন্ডি ৩২ থেকে সন্দেহভাজন এক ব্যক্তি আটক‎

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে তাকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তির নাম সাখওয়াত হোসেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পুলিশ জানায়, সাখওয়াত হোসেন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে প্রবেশ করে ভাঙা ভবনের ছবি ও ভিডিও ধারণ করছিলেন। এ সময় দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি সেখানে প্রবেশের সন্তোষজনক কারণ জানাতে পারেননি। তিনি নিজেকে ‘জুলাই যোদ্ধা’ হিসেবে পরিচয় দেন।
ধানমন্ডি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আরিফ হোসেন জানান, জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওই ব্যক্তি তার মুঠোফোনও দিতে অস্বীকৃতি জানান। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধানমন্ডি থানায় আনা হয়।
ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ধানমন্ডি ৩২ নম্বর ওই ব্যক্তি ছবি ভিডিও করছিলেন। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাকে সন্দেহজনক হিসেবে আটক করা হয়। বর্তমানে আটক ব্যক্তি থানায় রয়েছেন। আমরা বিষয়টি যাচাই-বাছাই করছি।
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