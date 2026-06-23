Ajker Patrika
ঢাকা

‎ধানমন্ডি ৩২ থেকে সন্দেহভাজন এক ব্যক্তি আটক‎

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
‎ধানমন্ডি ৩২ থেকে সন্দেহভাজন এক ব্যক্তি আটক‎
ধানমন্ডি ৩২ নম্বর থেকে মঙ্গলবার দুপুরে সাখওয়াত হোসেন নামে সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

‎কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে তাকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তির নাম সাখওয়াত হোসেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

‎পুলিশ জানায়, সাখওয়াত হোসেন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে প্রবেশ করে ভাঙা ভবনের ছবি ও ভিডিও ধারণ করছিলেন। এ সময় দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি সেখানে প্রবেশের সন্তোষজনক কারণ জানাতে পারেননি। তিনি নিজেকে ‘জুলাই যোদ্ধা’ হিসেবে পরিচয় দেন।

‎ধানমন্ডি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আরিফ হোসেন জানান, জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওই ব্যক্তি তার মুঠোফোনও দিতে অস্বীকৃতি জানান। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধানমন্ডি থানায় আনা হয়।

‎ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ধানমন্ডি ৩২ নম্বর ওই ব্যক্তি ছবি ভিডিও করছিলেন। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাকে সন্দেহজনক হিসেবে আটক করা হয়। বর্তমানে আটক ব্যক্তি থানায় রয়েছেন। আমরা বিষয়টি যাচাই-বাছাই করছি।

বিষয়:

ঢাকা জেলাধানমন্ডিপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত