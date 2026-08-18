মোহনগঞ্জে এলাকাবাসীর হাতে আটক মাদকসেবীর ভ্রাম্যমাণ আদালতে কারাদণ্ড

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে খোকন মিয়া (৪০) নামের এক মাদকসেবীকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার বড়কাশিয়া এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন এলাকাবাসী। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁকে চার মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এম এ কাদের।
মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত খোকন মিয়া উপজেলার মানশ্রী গ্রামের মৃত সুন্দর আলীর ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, খোকন মিয়া একজন মাদকসেবী। আজ বিকেলে ইয়াবা সেবনের সময় স্থানীয় লোকজন তাঁকে হাতেনাতে আটক করে থানা-পুলিশে সোপর্দ করে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে খোকন মিয়াকে চার মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাঁকে ৪০০ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।
মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুল ইসলাম বলেন, দণ্ডপ্রাপ্ত খোকন মিয়াকে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। তাঁকে কারাগারে পাঠানো হবে।
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