Ajker Patrika
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ডেমরায় বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি 
ডেমরায় বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার মো. রনি ভূঁইয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎রাজধানীর ডেমরায় অভিযান চালিয়ে হেরোইন, বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ মো. রনি ভূঁইয়া নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১১।

‎আজ মঙ্গলবার বিকেলে রনিকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। এর আগে গতকাল সোমবার বিকেলে ডেমরার মধ্য হাজিনগর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

‎‎গ্রেপ্তার রনি ভূঁইয়া (৩২) নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার জাঙ্গালিয়া এলাকার হাসান ভূঁইয়ার ছেলে।

‎র‍্যাব জানায়, গতকাল বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডেমরার মধ্য হাজিনগর এলাকার একটি বহুতল ভবনের ষষ্ঠ তলায় অভিযান চালিয়ে রনিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ১০০ গ্রাম হেরোইন, একটি বিদেশি পিস্তল ও আট রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা হেরোইনের আনুমানিক মূল্য ১০ লাখ টাকা।

এ ছাড়া অভিযানে দুটি হ্যান্ডমাইক, একটি খেলনা পিস্তল, একটি ইলেকট্রিক ট্র্যাকার, দুটি ওয়াকিটকি ও একটি ওয়েট মেশিন উদ্ধার করা হয়েছে।

‎র্যাব-১১-এর বরাতে ডেমরা থানার ওসি মির্জা তাইফুর রহমান জানান, কয়েকজন কারবারি মাদক বিক্রির উদ্দেশে ওই ভবনের ষষ্ঠ তলায় অবস্থান করছেন-এমন খবর পেয়ে র‍্যাব অভিযান চালিয়ে রনিকে আটক করে।

বিষয়:

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