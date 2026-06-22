Ajker Patrika
ঢাকা

ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগের মিছিলের প্রস্তুতিকালে ১০ জন গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগের মিছিলের প্রস্তুতিকালে ১০ জন গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: ডিএমপি

রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মিছিলের প্রস্তুতিকালে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ সোমবার সকাল ৬টার দিকে সাতমসজিদ রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন—ইবাদুল ইসলাম (২১), মিলন বারৈ (২০), সুজন সরদার (২৬), সবুজ ঢালী (২৮), নিপুল বিশ্বাস (২৯), সমু ঢালী (২৮), অশোক ঢালী (৩০), সৌরভ হাওলাদার (২৩), জয় (২৮) ও মাহবুব হাওলাদার (৪০)।

আজ বিকেলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় ডিএমপি।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে তাঁদেরকে হাতেনাতে আটক করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে যুবলীগের মনোগ্রামযুক্ত ১৫টি ক্যাপ, বিভিন্ন নেতাকর্মীর ছবিসংবলিত আটটি গেঞ্জি এবং ‘শেখ হাসিনা আসবে, বাংলাদেশ হাসবে’ লেখা একটি ব্যানার উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া গ্রেপ্তারদের যাতায়াতে ব্যবহারের জন্য দুটি বাস ও একটি প্রাইভেটকারও জব্দ করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:

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