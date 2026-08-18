রাজাপুরে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা নারী নিহত

ঝালকাঠির রাজাপুরে সড়ক পার হওয়ার সময় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বাঁশতলা মোড়ে ইউশা পেট্রলপাম্পের সামনে রাজাপুর-ঝালকাঠি আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নারীর নাম-পরিচয় জানা যায়নি। ওই নারী মানসিক ভারসাম্যহীন ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ঝালকাঠিগামী একটি প্রাইভেট কার তাঁকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর আঘাত পান তিনি। দুর্ঘটনার পর গাড়িটি দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে রাজাপুর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত নারীকে উদ্ধার করে রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নেয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। রাজাপুর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
রাজাপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. ফিরোজ কামাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, নিহত নারীর পরিচয় ও দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়িটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
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