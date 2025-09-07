Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

আন্দোলনে অচল ৪০ দিন, তবুও তেল খরচ কোটি টাকা: নগর ভবনে দুদকের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ২৬
আন্দোলনে অচল ৪০ দিন, তবুও তেল খরচ কোটি টাকা: নগর ভবনে দুদকের অভিযান

বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র হিসেবে শপথ করানোর দাবিতে আন্দোলনের কারণে টানা ৪০ দিন নগর ভবনের কার্যক্রম বন্ধ ছিল। কিন্তু এ সময় গাড়ির তেল খরচের হিসাব দেখানো হয়েছে কোটি টাকারও বেশি। গাড়ির জ্বালানি খাতে কোটি টাকার অনিয়ম ও আত্মসাতের অভিযোগে নগর ভবনে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে দুদকের একটি এনফোর্সমেন্ট টিম ডিএসসিসি ভবনে গিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম।

অভিযোগে বলা হয়েছে, বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে মেয়রের দায়িত্ব দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনের কারণে টানা ৪০ দিন নগর ভবনের কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এ সময়ে কর্মকর্তারা অফিস না করলেও তাঁদের বরাদ্দকৃত গাড়ির বিপরীতে প্রতিদিন ১৪–১৫ লিটার তেল খরচ দেখানো হয়েছে।

ডিএসসিসির হিসাব অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটি প্রতি মাসে জ্বালানি খাতে ব্যয় করে প্রায় ৫ কোটি টাকা। মে ও জুন মাসে নগর ভবন বন্ধ থাকলেও তেলের খরচ দেখানো হয়েছে স্বাভাবিক সময়ের মতোই। অথচ ওই সময়ে কার্যত কোনো অফিস কার্যক্রমই হয়নি।

বিষয়:

ডিএসসিসিবিএনপিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাতেলদুদকদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)ইশরাক হোসেন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

মাজার ভেঙে লাশ পোড়ানোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই: ইসলামী আন্দোলন

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

জাকসুর ভিপি প্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিল

তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের আয়োজক সুইটি গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

মাজার ভেঙে লাশ পোড়ানোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই: ইসলামী আন্দোলন

মাজার ভেঙে লাশ পোড়ানোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই: ইসলামী আন্দোলন

দেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই, সুবিধা কী

দেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই, সুবিধা কী

সম্পর্কিত

বেনাপোল বন্দরে ভারতীয় ট্রাকচালক পিস্তলসহ আটক

বেনাপোল বন্দরে ভারতীয় ট্রাকচালক পিস্তলসহ আটক

মায়ের শোয়ার ঘরে খাটের নিচে শিশুসন্তানের লাশ

মায়ের শোয়ার ঘরে খাটের নিচে শিশুসন্তানের লাশ

রাজশাহীর সেই পাহাড়িয়াদের কথা শুনলেন মানবাধিকারকর্মীরা

রাজশাহীর সেই পাহাড়িয়াদের কথা শুনলেন মানবাধিকারকর্মীরা

সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা খন্দকার গ্রেপ্তার

সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা খন্দকার গ্রেপ্তার