Ajker Patrika
ঢাকা

হাদি হত্যার বিচার দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের বিক্ষোভ

ঢাবি প্রতিনিধি
হাদি হত্যার বিচার দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের বিক্ষোভ
হাদি হত্যার বিচার দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, ভারত থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার নিশ্চিত করার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে সংগঠনটি।

আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে টিএসসি-সংলগ্ন রাজু ভাস্কর্যে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তব্য দেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) সালাহউদ্দিন আম্মার। তিনি অভিযোগ করেন, ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের বিচার ও তদন্তপ্রক্রিয়ায় দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। ঘটনার ছয় মাস পার হলেও সরকার এখনো হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং বিচার নিশ্চিত করতে পারেনি।

আম্মার বলেন, ওসমান হাদি হত্যার বিচার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ বিষয়ে সরকারের আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।

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সমাবেশে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য জি এ সাব্বিরও বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত শনাক্ত করে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

বক্তারা দাবি করেন, ওসমান হাদি হত্যার ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জবাবদিহি এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে। এই দাবিতে প্রয়োজন হলে আরও বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও তাঁরা জানান।

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