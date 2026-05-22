মিরপুরে সড়ক অবরোধের চেষ্টা, বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করল পুলিশ

পল্লবীতে শিশু হত্যা
রাজধানীর মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরে সড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে পুলিশ। এ সময় কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে লাঠিপেটা করতেও দেখা যায়।
আজ শুক্রবার বিকেল ৫টা ৫০ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে। এর আগে দুপুর থেকে পল্লবীতে ধর্ষণের পর শিশু হত্যার ঘটনার বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ চলছিল বিক্ষুব্ধ জনতার।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে একদল বিক্ষোভকারী মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরে অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধের চেষ্টা করেন। এতে যান চলাচল ব্যাহত হতে শুরু করলে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।
এর আগে জুমার নামাজের পর পল্লবীতে নিহত শিশুর বাসার সামনে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে বেলা ২টার পর বিক্ষোভকারীরা মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরে অবস্থান নেন। এতে মিরপুর ও আশপাশের এলাকায় যান চলাচলে ধীর গতি দেখা যায়।
বিক্ষোভকারীরা শিশু হত্যার দ্রুত বিচার ও দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান। এ সময় তাঁরা বিভিন্ন স্লোগান দেন।
মিরপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হাফিজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন,‘বিক্ষোভকারীরা দীর্ঘক্ষণ ধরেই বিক্ষোভ করছিল। তাঁদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের কারণে আমরা তাঁদেরকে কোনো ধরনের বাধা দেইনি। তারপরও বিক্ষোভের কারণে যানচলাচল ধীর গতিতে চলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা যানচলাচল বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। এতে যানজট সৃষ্টি হয়। এ সময় তাঁদেরকে ছত্রভঙ্গ করে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এখন যান চলাচল স্বাভাবিকভাবেই চলছে।’
কুড়িগ্রামের উলিপুরে এমপিও স্থগিতাদেশ বহাল থাকার পরও দুর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে ফের পশুর হাট বসানোর অভিযোগ উঠেছে প্রধান শিক্ষক উৎপল কান্তি সরকারের বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ইজারাদারের সঙ্গে যোগসাজশে স্কুল মাঠে গত এক সপ্তাহ ধরে হাট চলছে। প্রশাসন বিষয়টি জানলেও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ১ সেকেন্ড আগে
কক্সবাজারের চকরিয়া পৌরসভায় ছেলের বিরুদ্ধে বাবাকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার দিকে পৌরসভার মৌলভীরকুম স্টেশনের অদূরে এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় নিহত ব্যক্তির ছেলে মোহাম্মদ মিনারকে আটক করেছে এলাকাবাসী। পরে তাঁকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়।১৬ মিনিট আগে
টাঙ্গাইল সদর উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করে পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি আগামী অর্থবছর থেকেই স্থায়ী বেড়িবাঁধ নির্মাণের কাজ শুরুর ঘোষণা দিয়েছেন। প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।১৯ মিনিট আগে
নওগাঁর মান্দায় একটি ইটভাটার বিষাক্ত ধোঁয়ায় বোরো ধান, আম, কাঁঠাল, লিচুসহ বিভিন্ন গাছের ক্ষতি হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা ইটভাটাটি অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ভাটার ধোঁয়ায় কৃষিজমি ও গাছপালার ক্ষতি হলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।৩৩ মিনিট আগে