Ajker Patrika
ঢাকা

পল্লবীতে শিশু হত্যা

মিরপুরে সড়ক অবরোধের চেষ্টা, বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করল পুলিশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মিরপুরে সড়ক অবরোধের চেষ্টা, বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করল পুলিশ
মিরপুরে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরে সড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে পুলিশ। এ সময় কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে লাঠিপেটা করতেও দেখা যায়।

আজ শুক্রবার বিকেল ৫টা ৫০ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে। এর আগে দুপুর থেকে পল্লবীতে ধর্ষণের পর শিশু হত্যার ঘটনার বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ চলছিল বিক্ষুব্ধ জনতার।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে একদল বিক্ষোভকারী মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরে অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধের চেষ্টা করেন। এতে যান চলাচল ব্যাহত হতে শুরু করলে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

বিক্ষোভকারীরা সড়ক অবরোধ করতে চাইলে তাদের লাঠিপেটা করতে দেখা যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিক্ষোভকারীরা সড়ক অবরোধ করতে চাইলে তাদের লাঠিপেটা করতে দেখা যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

এর আগে জুমার নামাজের পর পল্লবীতে নিহত শিশুর বাসার সামনে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে বেলা ২টার পর বিক্ষোভকারীরা মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরে অবস্থান নেন। এতে মিরপুর ও আশপাশের এলাকায় যান চলাচলে ধীর গতি দেখা যায়।

পল্লবীতে শিশু হত্যার দ্রুত বিচার দাবিতে মিরপুরে বিক্ষোভপল্লবীতে শিশু হত্যার দ্রুত বিচার দাবিতে মিরপুরে বিক্ষোভ

বিক্ষোভকারীরা শিশু হত্যার দ্রুত বিচার ও দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান। এ সময় তাঁরা বিভিন্ন স্লোগান দেন।

মিরপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হাফিজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন,‘বিক্ষোভকারীরা দীর্ঘক্ষণ ধরেই বিক্ষোভ করছিল। তাঁদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের কারণে আমরা তাঁদেরকে কোনো ধরনের বাধা দেইনি। তারপরও বিক্ষোভের কারণে যানচলাচল ধীর গতিতে চলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা যানচলাচল বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। এতে যানজট সৃষ্টি হয়। এ সময় তাঁদেরকে ছত্রভঙ্গ করে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এখন যান চলাচল স্বাভাবিকভাবেই চলছে।’

বিষয়:

মিরপুরঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগবিক্ষোভশিশু হত্যা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাতভর উত্তাল চট্টগ্রাম: পুলিশের পোশাক পরিয়ে সরানো হয় ধর্ষণে অভিযুক্তকে, রাখা হয়েছে কোথায়?

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

তথ্য গোপন করে ১৬ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল তিনি

পল্লবীর সেই শিশুর বাসায় প্রধানমন্ত্রী

স্থানীয় নির্বাচনে বড় পরিবর্তন: থাকছে না পোস্টার ও দলীয় প্রতীক, অক্টোবরে ভোটের প্রস্তুতি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

সম্পর্কিত

ফের সেই স্কুল মাঠে পশুর হাট, প্রশাসনের নীরবতায় প্রশ্ন

ফের সেই স্কুল মাঠে পশুর হাট, প্রশাসনের নীরবতায় প্রশ্ন

চকরিয়ায় ছেলের হাতে বাবা খুন

চকরিয়ায় ছেলের হাতে বাবা খুন

যমুনার ভাঙন রোধে আগামী অর্থবছরেই টাঙ্গাইলে স্থায়ী বেড়িবাঁধ নির্মাণ শুরু: পানিসম্পদমন্ত্রী

যমুনার ভাঙন রোধে আগামী অর্থবছরেই টাঙ্গাইলে স্থায়ী বেড়িবাঁধ নির্মাণ শুরু: পানিসম্পদমন্ত্রী

মান্দায় ইটভাটার ধোঁয়ায় ফসলের ক্ষতি, অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন

মান্দায় ইটভাটার ধোঁয়ায় ফসলের ক্ষতি, অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন