ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক: ডাসারে ২ বাসের সংঘর্ষে আহত ১৫

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরের ডাসারে যাত্রীবাহী দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ডাসার উপজেলার ম্যালকাই এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ১৫ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। এ সময় মহাসড়কে প্রায় আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে বরিশাল থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসে ইমরান পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস। মহাসড়কের ডাসার উপজেলার ম্যালকাই এলাকায় এলে বিপরীত দিক থেকে আসা ইউনিক পরিবহনের আরেকটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ১৫ জন যাত্রী আহত হন।
খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।
এ সময় মহাসড়কে প্রায় আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
মাদারীপুরের মস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
