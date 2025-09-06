Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক: ডাসারে ২ বাসের সংঘর্ষে আহত ১৫

মাদারীপুর প্রতিনিধি
ডাসারে দুই বাসের সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ডাসারে দুই বাসের সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের ডাসারে যাত্রীবাহী দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ডাসার উপজেলার ম্যালকাই এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ১৫ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। এ সময় মহাসড়কে প্রায় আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে বরিশাল থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসে ইমরান পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস। মহাসড়কের ডাসার উপজেলার ম্যালকাই এলাকায় এলে বিপরীত দিক থেকে আসা ইউনিক পরিবহনের আরেকটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ১৫ জন যাত্রী আহত হন।

খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

এ সময় মহাসড়কে প্রায় আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মাদারীপুরের মস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

মাদারীপুরঢাকা জেলাঢাকা বিভাগসংঘর্ষডাসারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

২০৫০ সাল নাগাদ ইনফ্লুয়েন্সারদের চেহারা কেমন হবে, ধারণা দিলেন গবেষকেরা

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও গণঅধিকারকে নিষিদ্ধ করতে হবে: শামীম পাটোয়ারী

গোয়ালন্দে পিরের আস্তানায় হামলায় ১ জন নিহত, আশঙ্কাজনক ৫

ভূমিকম্পে হতাহত নারীদের উদ্ধার করেনি তালেবান কর্মীরা

দেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই, সুবিধা কী

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

কৃষক আলুর দাম পাচ্ছে না, বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ করছি: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

কৃষক আলুর দাম পাচ্ছে না, বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ করছি: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

চবিতে সংঘর্ষ: সায়েমের অবস্থা কিছুটা উন্নতি, খোলা হয়েছে লাইফ সাপোর্ট

চবিতে সংঘর্ষ: সায়েমের অবস্থা কিছুটা উন্নতি, খোলা হয়েছে লাইফ সাপোর্ট

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রেন লাইনচ্যুত, ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম-সিলেটের রেল যোগাযোগ বন্ধ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রেন লাইনচ্যুত, ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম-সিলেটের রেল যোগাযোগ বন্ধ

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে বাস উল্টে আহত ২০

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে বাস উল্টে আহত ২০