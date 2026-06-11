Ajker Patrika
ঢাকা

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে রাশিয়ার প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

ঢাবি প্রতিনিধি
ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে রাশিয়ার প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ
নিজ কার্যালয়ে রুশ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে ঢাকাস্থ রাশিয়া দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ও রাশিয়ান হাউসের পরিচালক আলেকজান্দ্রা এ. খেলভনয়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেছে।

বৃহস্পতিবার (১১ জুন) উপাচার্যের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সাক্ষাতে দুই দেশের উচ্চশিক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা হয়।

প্রতিনিধিদলে রাশিয়া দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বিভাগের প্রধান প্রশান্ত কুমার বর্মণ এবং সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক দল বিনিময়ের সম্ভাবনা এবং এ সংক্রান্ত সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে রাশিয়ার সেন্ট-পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে তিন মাসব্যাপী একটি বিনামূল্যের রুশ ভাষা কোর্স চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া বর্তমানে পরিচালিত রুশ ভাষা কোর্সের পরিধি ও কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও উভয় পক্ষ গুরুত্বারোপ করেন।

সাক্ষাৎ শেষে উভয় পক্ষ শিক্ষা, গবেষণা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাশিয়ার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিষয়:

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