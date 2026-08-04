Ajker Patrika
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পুরান ঢাকার কারা ক্যাম্পাসে মেডিকেল সেন্টারের ইউনিট উদ্বোধন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পুরান ঢাকার কারা ক্যাম্পাসে মেডিকেল সেন্টারের ইউনিট উদ্বোধন

পুরান ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারা ক্যাম্পাসে কারা অধিদপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একটি মেডিকেল সেন্টার ও প্যাথলজিক্যাল ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। সোমবার (৩ আগস্ট) কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন মেডিকেল সেন্টারের উদ্বোধন করেন।

কারা অধিদপ্তর জানিয়েছে, নতুন এই মেডিকেল সেন্টার ও প্যাথলজিক্যাল ইউনিট কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। একই সঙ্গে এটি স্টাফ কল্যাণে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

এ সুবিধার আওতায় কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন কারাগার থেকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আসা কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

এ ছাড়া একজন স্টাফ, তার স্বামী বা স্ত্রী এবং সন্তানরা সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সাপোর্ট পাবেন। অন্যদিকে স্টাফদের বাবা-মা এবং শ্বশুর-শাশুড়ি সরকারি নির্ধারিত মূল্যের ৫০ শতাংশ ছাড়ে একই সেবা গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

কারা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য ও মানসম্মত করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের কল্যাণমূলক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

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