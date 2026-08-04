Ajker Patrika
En
নোয়াখালী

নোয়াখালীতে আন্তজেলা ডাকাত দলের ৪ সদস্য গ্রেপ্তার, লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীতে আন্তজেলা ডাকাত দলের ৪ সদস্য গ্রেপ্তার, লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
গ্রেপ্তার চার ডাকাত সদস্য। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালী পৌর এলাকায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় আন্তজেলা ডাকাত দলের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে সুধারাম মডেল থানা-পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি লোহার স্টিক ও লুণ্ঠিত ৩৯ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম। এর আগে সোমবার দিবাগত রাতে জেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন নোয়াখালী পৌরসভার পূর্ব লক্ষ্মীনারায়ণপুর এলাকার ধনু মিস্ত্রি বাড়ির ইব্রাহিমের ছেলে বাকের হোসেন অনু (৩২), সদর উপজেলার কাদির হানিফ ইউনিয়নের দরবেশপুর গ্রামের আব্দুল মালেক মোস্তফার ছেলে কোরবান আলী দুলাল (৪৮), অশ্বদিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম নিরঞ্জনপুর গ্রামের সামছুল হকের বাড়ির মজিবুল হকের ছেলে মহিবুল ইসলাম আসিফ (২৫) ও সাইদুল হক আরিফ (২১)।

পুলিশ জানায়, গত ৩০ জুলাই রাত প্রায় ৩টার দিকে নোয়াখালী পৌর এলাকার শ্রীপুরে ব্যবসায়ী মোশারফ হোসেন ফরহাদের বাড়িতে সাত-আটজনের একটি ডাকাত দল প্রবেশ করে। তাঁরা কলাপসিবল গেটের তালা ও মূল দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পরিবারের সদস্যদের মারধর ও অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে।

এ সময় ডাকাতেরা চার জোড়া কানের দুল, দুটি স্বর্ণের চেইন, লকেটসহ আংটি, একটি রুপার ব্রেসলেট, ছয়টি মোবাইল ফোন এবং নগদ ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে যায় বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মোশারফ হোসেন ফরহাদ সুধারাম মডেল থানায় মামলা করেন। মামলার তদন্তে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় চট্টগ্রাম থেকে বাকের হোসেন অনুকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সদর উপজেলার দরবেশপুর এলাকা থেকে কোরবান আলী দুলাল এবং পশ্চিম নিরঞ্জনপুর এলাকা থেকে মহিবুল ইসলাম আসিফ ও সাইদুল হক আরিফকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানায়, সাইদুল হক আরিফের কাছ থেকে ডাকাতির ভাগ হিসেবে পাওয়া ৩৯ হাজার টাকা এবং একটি লোহার স্টিক উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশের দাবি, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, ঘটনার দিন ডাকাতির উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রথমে সাইদুল হক আরিফের একটি প্রকল্প এলাকায় জড়ো হয়ে পরিকল্পনা করে। পরে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে ঘটনাস্থলে গিয়ে ডাকাতি করে।

সুধারাম মডেল থানার ওসি নজরুল ইসলাম বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ডাকাতি, চুরি, অস্ত্র, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে। মঙ্গলবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

নোয়াখালীউদ্ধারপুলিশগ্রেপ্তার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত