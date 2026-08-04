রাজধানীতে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার ৪৫৮ জন, ২৮ লাখ টাকার জাল নোট উদ্ধার

রাজধানীতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) নিয়মিত অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৫৮ জনকে গ্রেপ্তার এবং ২৮ লাখ টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়েছে। একই সময়ে বিভিন্ন অভিযোগে ৬৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ডিএমপির রমনা বিভাগীয় এলাকা থেকে ৩৪ জন, লালবাগে ৩৭, ওয়ারীতে ৪৯, মতিঝিলে ৩৬, তেজগাঁওয়ে ৫৭, মিরপুরে ১৩৫, গুলশানে ৩১, উত্তরায় ৭১, গোয়েন্দা (ডিবি) বিভাগে ৬ জন এবং কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) বিভাগে দুজন রয়েছেন। এদের কাছ থেকে ১১ কেজি ৯৮০ গ্রাম গাঁজা, ৬ হাজার ৩৩৬টি ইয়াবা, ৯০ বোতল ফেনসিডিল, একটি ওয়ান শাটারগান, একটি সামুরাই, ১৭টি মোবাইল ফোন সেট, ৩০টি খালি চেক বইয়ের পাতা, নগদ ১ হাজার ৮০ টাকা এবং ২৮ লাখ টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
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