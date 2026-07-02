কদমতলীতে ব্যবসায়ীকে হত্যাচেষ্টা মামলার প্রধান আসামি ‘শুটার মহিন’ গ্রেপ্তার

রাজধানীর কদমতলীতে ব্যবসায়ী হাসানকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার মামলার প্রধান আসামি সাজেদুর রহমান মহিন ওরফে শুটার মহিনকে (৪২) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১০।
গতকাল বুধবার (১ জুলাই) রাত আনুমানিক ১০টা ৩০ মিনিটে ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার কোন্ডা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
র্যাব-১০-এর অধিনায়কের পক্ষে এক বিজ্ঞপ্তিতে সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) তপন সরকার জানান, গত ৬ মে বিকেল আনুমানিক ৫টা ১০ মিনিটে ঢাকা মহানগরের কদমতলী থানার ৫৯ নম্বর ওয়ার্ডের রেললাইনসংলগ্ন কাঁচা সড়কে এ ঘটনা ঘটে। এজাহারভুক্ত প্রধান আসামি সাজেদুর রহমান মহিন ওরফে শুটার মহিনসহ অন্য আসামিরা আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে ব্যবসায়ী হাসানের পথ রোধ করেন। এ সময় তাঁরা তাঁর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে মারধর করেন এবং নগদ ১৯ লাখ টাকা ও ব্যবহৃত মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন। একই সঙ্গে ভুক্তভোগীর ব্যবহৃত প্রাইভেট কারও ভাঙচুর করা হয়।
ঘটনার পর ভুক্তভোগী হাসান কদমতলী থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা করেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে র্যাব-১০ আসামিদের গ্রেপ্তারে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করে।
র্যাব আরও জানায়, গ্রেপ্তার মহিন হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন অপরাধে প্রায় ছয়টি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। তাঁকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মামলার তদন্ত কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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