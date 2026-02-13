ভোটের পরদিন রাজধানীতে চলছে গণপরিবহন

ভোটের এক দিন পর আজ শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রাজধানী ঢাকায় সাধারণ মানুষের চলাচল তুলনামূলক বেশ কম দেখা গেছে। তবে সকাল থেকেই সীমিত আকারে চলাচল করছে গণপরিবহন। মহানগরীর বিভিন্ন সড়কে বাস চলতে দেখা গেছে। পাশাপাশি চলছে মেট্রোরেল। যাত্রীবাহী ট্রেনও নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী চলাচল করছে। গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোয় যানবাহনের চাপ কম থাকায় ছিল না যানজট।
এদিকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আরোপিত কিছু বিধিনিষেধ এখনো বহাল রয়েছে। এর মধ্যে মোটরসাইকেল চলাচলে রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। অনুমোদন ছাড়া যানবাহন নিয়ে চলাচলে আছে সীমাবদ্ধতা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সড়কে টহল জোরদার রেখেছে।
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী, মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে মোটরসাইকেল চলাচলে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে, যা আজ ১৩ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত বহাল থাকবে। তবে ইসির স্টিকারযুক্ত মোটরসাইকেল এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে।
এদিকে বুধবার মধ্যরাত ১২টা থেকে ট্যাক্সিক্যাব, পিকআপ, মাইক্রোবাস ও ট্রাক চলাচল সারা দেশে বন্ধ ছিল; যা ভোট গ্রহণের দিন বৃহস্পতিবার মধ্যরাত পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এসব যানবাহনের ওপর আজ নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ ও বিজয়নগরের একাংশ) আসনে বেসরকারিভাবে ঘোষিত ফলাফলে জয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা।৩ মিনিট আগে
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, জুলাই সনদে দেওয়া সকল প্রতিশ্রুতি পর্যায়ক্রমে পূরণ করবে বিএনপি। তিনি বলেন, ‘আমরা জুলাই সনদে যা যা সই করেছি, তার সবগুলোই পূরণ করব।’৫ মিনিট আগে
নাটোরের ৪টি আসনের সব কটিতে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। তাঁরা হলেন নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনে ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, নাটোর-২ (সদর-নলডাঙ্গা) আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে আনোয়ারুল ইসলাম আনু, নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসনে আব্দুল আজিজ।২৭ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চাঁদপুরের পাঁচটি আসনের মধ্যে চারটিতে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থীরা। শুধু চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র (বিএনপির বিদ্রোহী) প্রার্থী এম এ হান্নান। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. নাজমুল...৩৬ মিনিট আগে