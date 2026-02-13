Ajker Patrika
ঢাকা

ভোটের পরদিন রাজধানীতে চলছে গণপরিবহন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১: ১৫
ভোটের পরদিন রাজধানীতে চলছে গণপরিবহন
আজ শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রাজধানীতে সাধারণ মানুষের চলাচল বেশ বেশ কম, তবে সীমিত আকারে চলছে গণপরিবহন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোটের এক দিন পর আজ শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রাজধানী ঢাকায় সাধারণ মানুষের চলাচল তুলনামূলক বেশ কম দেখা গেছে। তবে সকাল থেকেই সীমিত আকারে চলাচল করছে গণপরিবহন। মহানগরীর বিভিন্ন সড়কে বাস চলতে দেখা গেছে। পাশাপাশি চলছে মেট্রোরেল। যাত্রীবাহী ট্রেনও নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী চলাচল করছে। গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোয় যানবাহনের চাপ কম থাকায় ছিল না যানজট।

এদিকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আরোপিত কিছু বিধিনিষেধ এখনো বহাল রয়েছে। এর মধ্যে মোটরসাইকেল চলাচলে রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। অনুমোদন ছাড়া যানবাহন নিয়ে চলাচলে আছে সীমাবদ্ধতা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সড়কে টহল জোরদার রেখেছে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী, মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে মোটরসাইকেল চলাচলে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে, যা আজ ১৩ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত বহাল থাকবে। তবে ইসির স্টিকারযুক্ত মোটরসাইকেল এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে।

এদিকে বুধবার মধ্যরাত ১২টা থেকে ট্যাক্সিক্যাব, পিকআপ, মাইক্রোবাস ও ট্রাক চলাচল সারা দেশে বন্ধ ছিল; যা ভোট গ্রহণের দিন বৃহস্পতিবার মধ্যরাত পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এসব যানবাহনের ওপর আজ নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে।

