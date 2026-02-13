Ajker Patrika
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গণসংহতির জোনায়েদ সাকির জয়

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
গণসংহতির জোনায়েদ সাকির জয়
জোনায়েদ সাকি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ (বাঞ্ছারামপুর) আসনে জাতীয় গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি জয়ী হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বাঞ্ছারামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

নির্বাচনে ৯৮ কেন্দ্রের ফলাফল অনুযায়ী মাথাল প্রতীকে জোনায়েদ সাকি পেয়েছেন ৯৪ হাজার ২৩১ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. মোহসীন পেয়েছেন ৩৭ হাজার ৯৬৫ ভোট।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরবাঞ্ছারামপুরজোনায়েদ সাকি
