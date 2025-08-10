ঢাকার সড়কে ১১% যাত্রী বহন করেও ব্যক্তিগত গাড়ির দখলে ৭৫% জায়গা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানী ঢাকার সড়কগুলোর ৭৫ শতাংশ জায়গাই দখল করে রাখে ব্যক্তিগত। অথচ এই পরিমাণ গাড়ি মোট যাত্রীর ১১ শতাংশ বহন করে মাত্র। আজ রোববার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ‘সড়ক পরিবহন ব্যবস্থাপনা সংস্কারে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের রূপরেখা: সরকারের কাছে প্রত্যাশা’—শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, রাজধানীতে বর্তমানে ব্যক্তিগত যান সড়কের ৭৫ শতাংশ জায়গা দখল করে মাত্র ১১ শতাংশ যাত্রী বহন করে, যেখানে বাস বহন করে ৫৩ শতাংশ যাত্রী। সংবাদ সম্মেলনে, রাজধানীর গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনতে রুট রেশনালাইজেশনের মাধ্যমে কোম্পানিভিত্তিক আধুনিক এসি ও নন-এসি বাস চালুর প্রস্তাব দেয় রোড সেফটি ফাউন্ডেশন।
সংস্থাটি জানিয়েছে, মাত্র সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকায় ৪ হাজার নতুন বাস কিনে এ ব্যবস্থা চালু করা গেলে চাঁদাবাজি ও যাত্রী তোলার প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে এবং নগরবাসী সাশ্রয়ী ও আরামদায়ক সেবা পাবেন। এতে ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কমে যানজট হ্রাস পাবে এবং বাসের গতি বাড়বে।
এ ছাড়া, দেশে ৫ লাখের বেশি মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহনের ৭০ শতাংশ এখনো চলাচল করছে, যা সড়ক দুর্ঘটনার বড় কারণ। রোড সেফটি ফাউন্ডেশন দ্রুত এসব যানবাহন প্রত্যাহার ও নতুন যান কেনায় মালিকদের সহজ ঋণ সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করেছে।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ২০২০ সাল থেকে ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত দেশের সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে ৩৪ হাজার ৮৯৪টি। এতে ৩৭ হাজার ৩৮২ জন নিহত এবং ৫৯ হাজার ৫৯৭ জন আহত হয়েছেন।
