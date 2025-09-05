Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

আগামীকাল হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

হিলি (দিনাজপুর) সংবাদদাতা
হিলি স্থলবন্দর। ছবি: আজকের পত্রিকা
হিলি স্থলবন্দর। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আগামীকাল শনিবার দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যসহ বন্দরের অভ্যন্তরে সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে স্বাভাবিক থাকবে হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্ট যাত্রী পারাপার কার্যক্রম। আজ শুক্রবার সকালে বাংলাহিলি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফেরদৌস রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ফেরদৌস রহমান বলেন, প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জন্মদিন উপলক্ষে আগামীকাল ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার সরকারি ছুটি থাকায় দুই দেশের ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ থাকবে। তবে পরদিন ৭ সেপ্টেম্বর রোববার থেকে আবারও যথা নিয়মে আমদানি-রপ্তানি চালু হবে।

হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ওসি আরিফুল ইসলাম বলেন, শনিবার ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকলেও ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্ট যাত্রী পারাপার কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকবে।

বিষয়:

দিনাজপুররপ্তানিআমদানিহিলি বন্দরজেলার খবররংপুর বিভাগবাণিজ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

সংসদীয় আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে ভাঙ্গায় দুই মহাসড়ক অবরোধ, দক্ষিণবঙ্গে যান চলাচল বন্ধ

সংসদীয় আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে ভাঙ্গায় দুই মহাসড়ক অবরোধ, দক্ষিণবঙ্গে যান চলাচল বন্ধ

জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় রাজদ্বীপের স্বর্ণপদক জয়

জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় রাজদ্বীপের স্বর্ণপদক জয়

ভাঙা হাত-পা নিয়ে হাসপাতালে বিয়ে, মানিকগঞ্জের যুগলের কাণ্ড ভাইরাল

ভাঙা হাত-পা নিয়ে হাসপাতালে বিয়ে, মানিকগঞ্জের যুগলের কাণ্ড ভাইরাল

আগামীকাল হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

আগামীকাল হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ