বাংলামোটরে ঝটিকা মিছিল, আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর বাংলামোটরে ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণ করা চারজনসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের আরও সাত নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ শনিবার ডিবি থেকে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায় কেন্দ্রীয় উপকমিটির সদস্য রোমান আহমেদ (৩২), আওয়ামী লীগের সাবেক তথ্য ও গবেষণা উপকমিটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক ও ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক নির্বাহী সদস্য সঞ্জীব ইসলাম আফেন্দী (৩৫), কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলা ছাত্রলীগ সদস্য নাবেদ আহমদ নব (২৫), কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা থানার ছাত্রলীগ নেতা মো. মিজানুর রহমান (৪০), আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক জাকির হোসেন (৫৫), তেজগাঁও থানা যুবলীগের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক মো. জসিম উদ্দিন (৪০) ও আওয়ামী লীগের বংশাল থানার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সানাকাত (৩৮)।
ডিবি সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাত ১১টা ৫৫ মিনিটের দিকে ডিবি-তেজগাঁও বিভাগ রাজধানীতে ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করে রোমান আহমেদ, সঞ্জীব ইসলাম আফেন্দী, নাবেদ আহমদ নব ও মো. মিজানুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে একই দিন সন্ধ্যা ৬টার দিকে হাজারীবাগ থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. জাকির হোসেনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি-রমনা বিভাগের একটি টিম।
সূত্র আরও জানায়, শুক্রবার রাত ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে ডিবি-ওয়ারী বিভাগের একটি টিম ডেমরা থানাধীন বাঁশেরপুল এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. জসিম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে শুক্রবার দিবাগত রাত ১টা ৪৫ মিনিটের দিকে বংশাল থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. সানাকাতকে গ্রেপ্তার করে ডিবি-লালবাগ বিভাগ।
গ্রেপ্তার সবার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করাসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিল করার মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
রাজধানীর বাংলামোটরে ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণ করা চারজনসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের আরও সাত নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ শনিবার ডিবি থেকে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায় কেন্দ্রীয় উপকমিটির সদস্য রোমান আহমেদ (৩২), আওয়ামী লীগের সাবেক তথ্য ও গবেষণা উপকমিটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক ও ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক নির্বাহী সদস্য সঞ্জীব ইসলাম আফেন্দী (৩৫), কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলা ছাত্রলীগ সদস্য নাবেদ আহমদ নব (২৫), কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা থানার ছাত্রলীগ নেতা মো. মিজানুর রহমান (৪০), আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক জাকির হোসেন (৫৫), তেজগাঁও থানা যুবলীগের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক মো. জসিম উদ্দিন (৪০) ও আওয়ামী লীগের বংশাল থানার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সানাকাত (৩৮)।
ডিবি সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাত ১১টা ৫৫ মিনিটের দিকে ডিবি-তেজগাঁও বিভাগ রাজধানীতে ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করে রোমান আহমেদ, সঞ্জীব ইসলাম আফেন্দী, নাবেদ আহমদ নব ও মো. মিজানুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে একই দিন সন্ধ্যা ৬টার দিকে হাজারীবাগ থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. জাকির হোসেনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি-রমনা বিভাগের একটি টিম।
সূত্র আরও জানায়, শুক্রবার রাত ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে ডিবি-ওয়ারী বিভাগের একটি টিম ডেমরা থানাধীন বাঁশেরপুল এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. জসিম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে শুক্রবার দিবাগত রাত ১টা ৪৫ মিনিটের দিকে বংশাল থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. সানাকাতকে গ্রেপ্তার করে ডিবি-লালবাগ বিভাগ।
গ্রেপ্তার সবার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করাসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিল করার মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
নেত্রকোনায় পূর্ব বিরোধের জেরে বাসা থেকে ডেকে এনে মো. জাহাঙ্গীর আলম (১৯) নামের এক তরুণকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের লোকজনের বিরুদ্ধে। গতকাল শুক্রবার রাতে সদর উপজেলার কাইলাটি ইউনিয়নের চল্লিশাকান্দা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।৪ মিনিট আগে
গণফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী বলেছেন, আগামী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা প্রতিহত করা হবে। জুলাই সনদকে বাহাত্তরের সংবিধানের ওপর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। সংবিধান পরিবর্তন করবে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার। আজ শনিবার বেলা ১১টায় গোপালগঞ্জে জেলা গণফোরামের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট...৯ মিনিট আগে
জয়পুরহাটে পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে জহির উদ্দিন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জহির উদ্দিন বিদ্যুতায়িত হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার ভোরে সদর উপজেলার পুরানাপৈল ইউনিয়নের বড় তাজপুর গ্রামে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।১০ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের বিসিক বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মো. সেলিম রেজাকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১২। তিনি উপজেলার পোতাজিয়া গ্রামের বাসিন্দা।৩৫ মিনিট আগে