Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে আবাসিক হোটেল থেকে বিদেশি পিস্তলসহ ‘কারবারি’ গ্রেপ্তার

শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা 
রাজধানীতে আবাসিক হোটেল থেকে বিদেশি পিস্তলসহ ‘কারবারি’ গ্রেপ্তার
জব্দ করা পিস্তল, গুলি, ম্যাগাজিন ও মোবাইল ফোন। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎রাজধানীর শ্যামপুর এলাকার একটি আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগাজিনসহ আরিফুর রহমান নয়ন (৪১) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অস্ত্র কারবার ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে জানানো হয়েছে। গ্রেপ্তার নয়ন স্থানীয় করিমুল্লাবাগ এলাকা মো. আরশ আলীর ছেলে।

আজ শুক্রবার র‍্যাব-১০ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। র‍্যাবের সহকারী মিডিয়া অফিসার মো. আনোয়ার হোসেন জানান, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে শ্যামপুর থানার পোস্তগোলা এলাকায় একটি আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

র‍্যাবের এ কর্মকর্তা জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে হোটেলের একটি কক্ষ থেকে ৫ রাউন্ড গুলি, একটি ম্যাগাজিন ও একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়। সেই সঙ্গে আরিফুর রহমান নয়ন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে তিনটি মোবাইল ফোনও জব্দ করা হয়েছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে ‎‎আনোয়ার হোসেন জানান, আরিফুর রহমান নয়ন দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তাঁর বিরুদ্ধে শ্যামপুর থানায় মারামারি, ছিনতাই ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে একাধিক মামলা রয়েছে। এ ছাড়া অবৈধ অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে রাজধানীর শ্যামপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ‎

বিষয়:

গুলিহোটেলঢাকা জেলাঅভিযানরাজধানীর‍্যাবঢাকা বিভাগমামলাগ্রেপ্তারশ্যামপুর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

এমএলএ বাগিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা বিরোধীদের, বিজয়ের দলের বিধায়কদের গণপদত্যাগের হুমকি

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী: শুভেন্দু প্রায় নিশ্চিত, পেতে পারেন দুই ডেপুটি

সড়কে এআই ক্যামেরা, আইন ভাঙলেই মামলা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

‘অনলাইন জুয়ায় আনেন প্রিন্সিপাল অফিসার’, ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

সম্পর্কিত

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বরিশালের বিএনপি নেতাদের মতবিনিময় সভা কাল, দল গোছানোই লক্ষ্য

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বরিশালের বিএনপি নেতাদের মতবিনিময় সভা কাল, দল গোছানোই লক্ষ্য

রাজধানীতে আবাসিক হোটেল থেকে বিদেশি পিস্তলসহ ‘কারবারি’ গ্রেপ্তার

রাজধানীতে আবাসিক হোটেল থেকে বিদেশি পিস্তলসহ ‘কারবারি’ গ্রেপ্তার

সহপাঠীদের সঙ্গে পুকুরে গোসলে নেমে শিশুর মৃত্যু

সহপাঠীদের সঙ্গে পুকুরে গোসলে নেমে শিশুর মৃত্যু

আনসার কর্মকর্তার চোখ থেঁতলে দিলেন হকারেরা, আহত আরও ৫

আনসার কর্মকর্তার চোখ থেঁতলে দিলেন হকারেরা, আহত আরও ৫