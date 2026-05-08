প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বরিশালের বিএনপি নেতাদের মতবিনিময় সভা কাল, দল গোছানোই লক্ষ্য

বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বরিশাল বিভাগের বিএনপির দায়িত্বশীল নেতাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল শনিবার। সকাল ১০টায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠেয় এই সভায় বরিশাল বিভাগের বিএনপির আটটি ইউনিটের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সহযোগী সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদকেরা উপস্থিত থাকবেন। বিএনপির দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় সরকার নির্বাচন ঘিরে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধিই এই মতবিনিময় সভার প্রধান লক্ষ্য।
বরিশাল মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব জিয়া উদ্দিন সিকদার বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে মতবিনিময় সভা রয়েছে শনিবার সকালে। এতে বিভাগের জেলা ও মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এবং সহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত থাকবেন। জাতীয় নির্বাচনের পর অনেক দিন বসা হয় না। সাংগঠনিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্যই এই বৈঠক।’
অপর দিকে জেলা (দক্ষিণ) বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম শাহিন বলেন, মতবিনিময় সভায় একটি সাংগঠনিক আলোচনা হতে পারে।
এ ব্যাপারে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমান বলেন, মতবিনিময় সভায় প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণাঞ্চলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন। বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেবেন। এতে বরিশাল বিভাগের পদধারী দায়িত্বশীল নেতারা থাকবেন। কী কারণে এই সভা সে প্রসঙ্গে আকন কুদ্দুস বলেন, ‘ঘুরেফিরে দলই বিএনপির মূল ভিত্তি। নির্বাচনের আগে রাজনীতিতে সময় দিতে পারেননি। জাতীয় কাউন্সিলও হচ্ছে না বহু বছর। রাজনীতির মাঠ গোছানো এবং দলকে সুসংগঠিত করার জন্যই হয়তো বিএনপির চেয়ারম্যান এই মতবিনিময় সভা ডেকেছেন।’
রাজধানীর শ্যামপুর এলাকার একটি আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগাজিনসহ আরিফুর রহমান নয়ন (৪১) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অস্ত্র কারবার ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে জানানো হয়েছে। গ্রেপ্তার নয়ন স্থানীয় করিমুল্লাবাগ এলাকা মো. আরশ...১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে সহপাঠীদের সঙ্গে পুকুরে গোসলে নেমে পানিতে ডুবে সুইটি আক্তার নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ ধনুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সুইটি (১৪) ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার সাখুয়া গ্রামের রফিকুল ইসলামের মেয়ে।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকার সাভারে মহাসড়কসহ ফুটপাতে ভাসমান দোকান বসাতে বাধা দেওয়ায় ইট দিয়ে আঘাত করা হয়েছে এক আনসার কর্মকর্তার চোখে। মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে আরেক আনসার সদস্যের। এ ছাড়া হামলায় আরও চার আনসার সদস্য আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর দক্ষিণ মাতুয়াইলের সাদ্দাম মার্কেট এলাকায় এনএইচ ফোম কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কারখানার দুটি ভবন পুড়ে গেছে। ফোম ও ম্যাট্রেস তৈরির দাহ্য উপকরণ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।১ ঘণ্টা আগে