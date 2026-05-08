প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বরিশালের বিএনপি নেতাদের মতবিনিময় সভা কাল, দল গোছানোই লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
তারেক রহমান। ফাইল ছবি

বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বরিশাল বিভাগের বিএনপির দায়িত্বশীল নেতাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল শনিবার। সকাল ১০টায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠেয় এই সভায় বরিশাল বিভাগের বিএনপির আটটি ইউনিটের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সহযোগী সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদকেরা উপস্থিত থাকবেন। বিএনপির দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় সরকার নির্বাচন ঘিরে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধিই এই মতবিনিময় সভার প্রধান লক্ষ্য।

বরিশাল মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব জিয়া উদ্দিন সিকদার বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে মতবিনিময় সভা রয়েছে শনিবার সকালে। এতে বিভাগের জেলা ও মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এবং সহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত থাকবেন। জাতীয় নির্বাচনের পর অনেক দিন বসা হয় না। সাংগঠনিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্যই এই বৈঠক।’

অপর দিকে জেলা (দক্ষিণ) বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম শাহিন বলেন, মতবিনিময় সভায় একটি সাংগঠনিক আলোচনা হতে পারে।

এ ব্যাপারে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমান বলেন, মতবিনিময় সভায় প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণাঞ্চলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন। বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেবেন। এতে বরিশাল বিভাগের পদধারী দায়িত্বশীল নেতারা থাকবেন। কী কারণে এই সভা সে প্রসঙ্গে আকন কুদ্দুস বলেন, ‘ঘুরেফিরে দলই বিএনপির মূল ভিত্তি। নির্বাচনের আগে রাজনীতিতে সময় দিতে পারেননি। জাতীয় কাউন্সিলও হচ্ছে না বহু বছর। রাজনীতির মাঠ গোছানো এবং দলকে সুসংগঠিত করার জন্যই হয়তো বিএনপির চেয়ারম্যান এই মতবিনিময় সভা ডেকেছেন।’

