সহপাঠীদের সঙ্গে পুকুরে গোসলে নেমে শিশুর মৃত্যু

গাজীপুরের শ্রীপুরে সহপাঠীদের সঙ্গে পুকুরে গোসলে নেমে পানিতে ডুবে সুইটি আক্তার নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ ধনুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত সুইটি আক্তার (১৪) ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার সাখুয়া গ্রামের রফিকুল ইসলামের মেয়ে। দক্ষিণ ধনুয়া এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করে আসছিল তারা। তার বাবা-মা দুজনই পোশাক কারখানার শ্রমিক।
স্থানীয় বাসিন্দা ইকবাল আহমেদ বলেন, দুপুরের দিকে দক্ষিণ ধনুয়া এলাকায় সহপাঠীদের সঙ্গে পুকুরে গোসল করতে নামে সুইটি। সেখানে ডুবে মৃত্যু হয় তার। পরে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ বলেন, শিশুর মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে খোঁজখবর নিতে।
বিএনপির চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বরিশাল বিভাগের বিএনপির দায়িত্বশীল নেতাদের মতবিনিময় সভা আগামীকাল শনিবার। সকাল ১০টায় রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠেয় এই সভায় বরিশাল বিভাগের বিএনপির আটটি ইউনিটের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সহযোগী সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদকেরা উপস্থিত থাকবেন।৩৯ মিনিট আগে
রাজধানীর শ্যামপুর এলাকার একটি আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগাজিনসহ আরিফুর রহমান নয়ন (৪১) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অস্ত্র কারবার ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে জানানো হয়েছে। গ্রেপ্তার নয়ন স্থানীয় করিমুল্লাবাগ এলাকা মো. আরশ...১ ঘণ্টা আগে
ঢাকার সাভারে মহাসড়কসহ ফুটপাতে ভাসমান দোকান বসাতে বাধা দেওয়ায় ইট দিয়ে আঘাত করা হয়েছে এক আনসার কর্মকর্তার চোখে। মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে আরেক আনসার সদস্যের। এ ছাড়া হামলায় আরও চার আনসার সদস্য আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর দক্ষিণ মাতুয়াইলের সাদ্দাম মার্কেট এলাকায় এনএইচ ফোম কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কারখানার দুটি ভবন পুড়ে গেছে। ফোম ও ম্যাট্রেস তৈরির দাহ্য উপকরণ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।১ ঘণ্টা আগে