২ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে ফোম কারখানার আগুন, দ্রুত ছড়ায় দাহ্য পদার্থে

রাজধানীর দক্ষিণ মাতুয়াইলের সাদ্দাম মার্কেট এলাকায় এনএইচ ফোম কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কারখানার দুটি ভবন পুড়ে গেছে। ফোম ও ম্যাট্রেস তৈরির দাহ্য উপকরণ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। তবে এ ঘটনায় কেই হতাহত হয়নি।
আজ শুক্রবার রাত ৯টা ৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা বিভাগের সহকারী পরিচালক কাজী নজমুজ্জামান। তিনি বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। কারখানাটি মূল সড়ক থেকে প্রায় ৫০০ গজ ভেতরে হওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে কিছুটা বেগ পেতে হয়। তবে পাশেই পুকুর থাকায় চারদিক ঘিরে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ চালানো হয়।
ফায়ার সার্ভিস জানায়, কারখানাটিতে পরিত্যক্ত ফোম রিসাইক্লিং করে ম্যাট্রেস তৈরি করা হতো। ফোম অত্যন্ত দাহ্য হওয়ায় আগুন দ্রুত ওপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। একটি ভবনের আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে এলেও টিনশেড ভবনে নেভাতে বেশি সময় লাগে।
আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে কাজী নজমুজ্জামান বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, বৈদ্যুতিক লাইনে আগে থেকেই সমস্যা ছিল। বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা কাজ শেষ করে সংযোগ দেওয়ার পরই আগুনের সূত্রপাত হয়।
ফায়ার সার্ভিস জানায়, সন্ধ্যা ৬টা ২৪ মিনিটে আগুন লাগার খবর পেয়ে পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আগুন নেভানোর সময় ফায়ার সার্ভিসের এক সদস্য আহত হয়েছেন।
বিএনপির চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বরিশাল বিভাগের বিএনপির দায়িত্বশীল নেতাদের মতবিনিময় সভা আগামীকাল শনিবার। সকাল ১০টায় রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠেয় এই সভায় বরিশাল বিভাগের বিএনপির আটটি ইউনিটের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সহযোগী সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদকেরা উপস্থিত থাকবেন।৩৯ মিনিট আগে
রাজধানীর শ্যামপুর এলাকার একটি আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগাজিনসহ আরিফুর রহমান নয়ন (৪১) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অস্ত্র কারবার ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে জানানো হয়েছে। গ্রেপ্তার নয়ন স্থানীয় করিমুল্লাবাগ এলাকা মো. আরশ...১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে সহপাঠীদের সঙ্গে পুকুরে গোসলে নেমে পানিতে ডুবে সুইটি আক্তার নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ ধনুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সুইটি (১৪) ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার সাখুয়া গ্রামের রফিকুল ইসলামের মেয়ে।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকার সাভারে মহাসড়কসহ ফুটপাতে ভাসমান দোকান বসাতে বাধা দেওয়ায় ইট দিয়ে আঘাত করা হয়েছে এক আনসার কর্মকর্তার চোখে। মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে আরেক আনসার সদস্যের। এ ছাড়া হামলায় আরও চার আনসার সদস্য আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে